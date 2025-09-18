Ηχητικό με τη παρολίγον σύγκρουση του Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στην Βρετανία: «Δώστε προσοχή, αφήστε το ipad»

Σοκάρει το ηχητικό που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το CBS όπου φαίνεται ξεκάθαρα πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν την τελευταία στιγμή, καθώς το Air Force One με το οποίο ταξίδευε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τη Βρετανία βρέθηκε να πετά στην ίδια πορεία με ένα επιβατηγό αεροπλάνο.

Το Boeing 747 πετούσε πάνω από τη Νέα Υόρκη, όταν ένα αεροσκάφος της Spirit Airlines εντοπίστηκε να ακολουθεί ίδια πορεία με το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ηχητικό που δόθηκε στη δημοσιότητα ακούγονται οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το αεροσκάφος Spirit Airlines, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τα δύο αεροσκάφη δεν παραβίασαν τα όρια ασφαλείας, ωστόσο η πτήση Spirit 1300 – που κατευθυνόταν από το Fort Lauderdale στη Βοστώνη – άλλαξε κατεύθυνση, με τον έξαλλο ελεγκτή να φωνάζει να «δώσουν προσοχή» και να «αφήσουν το iPad».

Στο ηχητικό ακούγεται ο ελεγκτής να λέει: «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά τώρα, Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά αμέσως. Δώστε προσοχή, Delta 951, Boston Centre, 134.0. Spirit 1300, η κυκλοφορία είναι στα έξι με οκτώ μίλια αριστερά σας, ένα 747. Είμαι σίγουρος πως βλέπετε ποιο είναι. Το ύψος του είναι στα 320, διατηρήστε το 330. Έχετε τον νου σας γι’ αυτό, είναι λευκό και μπλε».

Εν τέλει οι πιλότοι της Spirit ανταποκρίθηκαν στην εντολή για αλλαγή πορείας.