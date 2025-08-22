Jade Damarell: Αυτοκτονία η πτώση της με αλεξίπτωτο – Τι έδειξε το πόρισμα του ιατροδικαστή

Ξεκάθαρη αυτοκτονία ήταν ο θάνατος της Jada Damarell η οποία έπεσε με το αλεξίπτωτό της στο κενό στο Ντάραμ της Βρετανίας, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Η Jade Damarell από την Ουαλία, φαίνεται ότι αρνήθηκε εσκεμμένα να ανοίξει το αλεξίπτωτό της κατά τη διάρκεια άλματος από 15.500 πόδια (4.600 μέτρα) και αυτοκτόνησε. Σε ηλικία 32 ετών βρήκε ακαριαίο θάνατο τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με την δημόσια έρευνα που μετέφερε ο Guardian.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την παραμονή του θανάτου της είχε τερματίσει τη σχέση της. Στο τελευταίο της άλμα στη Βρετανία, η αλεξιπτωτίστρια απενεργοποίησε τη συσκευή αυτόματης ασφάλειας και δεν άνοιξε το κύριο αλεξίπτωτό της, παρότι είχε πραγματοποιήσει περισσότερα από 500 άλματα στη ζωή της, έξι από αυτά μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Ξεκάθαρο πόρισμα από τον ιατροδικαστή

Ο ιατροδικαστής Λέσλι Χάμιλτον κατέληξε σε αυτοκτονία, υπογραμμίζοντας ότι η νεαρή γυναίκα είχε πλήρη επίγνωση της πράξης της. Τόσο το αλεξίπτωτο όσο και η συσκευή ασφαλείας ήταν σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Η Τζέιντ δεν είχε πάρει μαζί της ούτε την κάμερα που συνήθως κατέγραφε τα άλματά της.

Σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού Άντριου Στίβενσον, η νεαρή γυναίκα είχε αφήσει στην οθόνη κλειδώματος του κινητού της οδηγίες πρόσβασης στα δεδομένα, καθώς και σημειώματα προς την οικογένειά της. Σε αυτά ζητούσε συγγνώμη, ευχαριστούσε για τη στήριξή τους και παρέθετε λεπτομέρειες για τα οικονομικά της.

Μια οικογένεια που επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά

Η οικογένεια της Τζέιντ αποδέχθηκε τα πορίσματα του ιατροδικαστή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την κοινότητα του αλεξιπτωτισμού, τονίζοντας πόσο σεβαστή και αγαπητή ήταν. «Η Τζέιντ ήταν λαμπερή, όμορφη, θαρραλέα και πραγματικά ξεχωριστή», ανέφεραν σε συγκινητικό μήνυμα που μετέφερε ο Guardian.

Τόνισαν ότι θέλουν να μιλήσουν «ανοιχτά και χωρίς ντροπή» για τον θάνατό της, ώστε να συμβάλουν σε μια κοινωνία όπου η ψυχική οδύνη αντιμετωπίζεται με καλοσύνη, και όπου όσοι βρίσκονται σε βαθιά απόγνωση —αλλά και οι δικοί τους άνθρωποι— μπορούν να αναζητήσουν στήριξη χωρίς φόβο κρίσης.