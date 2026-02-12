Jesse Van Rootselaar: Γνωστή στις Αρχές και με θέματα ψυχικής υγείας η 18χρονη τρανς που σκότωσε 8 άτομα στον Καναδά

Ο Καναδάς προσπαθεί να συνέλθει από το μακελειό την Τρίτη (11.02.2026) σε σχολείο της μικρής κοινότητας Tumbler Ridge της Βρετανικής Κολομβίας την ώρα που νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την τραγωδία.

Συνολικά εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων έξι στο σχολείο, δύο σε γειτονική κατοικία και η ίδια η δράστης η 18χρονη τρανς Jesse Van Rootselaar, σε μία από τις χειρότερες μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς στην ιστορία του Καναδά.

Η δράστης ταυτοποιήθηκε ως η 18χρονη Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ, η οποία γεννήθηκε αγόρι, ξεκίνησε τη μετάβαση φύλου πριν από έξι χρόνια και αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ο αναπληρωτής επίτροπος της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας, Ντουέιν ΜακΝτόναλντ.

Την Τρίτη, η Βαν Ρούτσελααρ σκότωσε τη 39χρονη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους, στη μικρή κοινότητα Τάμπλερ Ριτζ, περίπου 1.100 χιλιόμετρα βόρεια του Βανκούβερ. Στη συνέχεια πήγε στο σχολείο Tumbler Ridge Secondary School και, σύμφωνα με την αστυνομία, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Στο σχολείο σκότωσε έξι άτομα: τρία κορίτσια 12 ετών, ένα αγόρι 12 ετών, ένα αγόρι 13 ετών και μια 39χρονη γυναίκα που εργαζόταν ως καθηγήτρια. Αρχικά η αστυνομία είχε αναφέρει έξι νεκρούς στο σχολείο, όμως την Τετάρτη διόρθωσε τον αριθμό σε πέντε, εξηγώντας ότι μια γυναίκα που μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση είχε λανθασμένα καταγραφεί ως νεκρή.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν μέσα σε δύο λεπτά από την αρχή των πυροβολισμών, η Βαν Ρούτσελααρ άνοιξε πυρ προς το μέρος τους και στη συνέχεια μπήκε στο κτίριο. Λίγο αργότερα τη βρήκαν νεκρή από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο. Στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης ένα κυνηγετικό όπλο κι ένα πιστόλι.

Γνωστή στις αρχές

Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι η αστυνομία είχε κληθεί επανειλημμένως στο οικογενειακό της σπίτι τα τελευταία χρόνια, σε περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα ψυχικής υγείας. Σε μία περίπτωση, πριν από περίπου δύο χρόνια, είχαν κατασχεθεί πυροβόλα όπλα βάσει του Ποινικού Κώδικα. Ωστόσο, ο νόμιμος κάτοχος υπέβαλε αίτημα επιστροφής τους και τα όπλα επεστράφησαν.

Η τελευταία επίσκεψη της αστυνομίας στο σπίτι έγινε πέρυσι, ενώ δεν είναι σαφές αν η 18χρονη λάμβανε ενεργά θεραπεία.

Η Βαν Ρούτσελααρ δεν είχε καταγεγραμμένα όπλα στο όνομά της.

Πιθανά κίνητρα

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι είχε εγκαταλείψει το σχολείο πριν από τέσσερα χρόνια, χωρίς να διευκρινιστούν οι λόγοι.

Οι ερευνητές δεν έχουν εντοπίσει κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τα κίνητρά της και εκτιμούν ότι δεν στόχευε συγκεκριμένα άτομα κατά την επίθεση στο σχολείο. Πιστεύουν επίσης ότι έδρασε μόνη της.

«Δεν έχουμε ακόμη σαφή εικόνα για το κίνητρο», δήλωσε ο ΜακΝτόναλντ. «Το διερευνούμε με μεγάλη ένταση, αλλά είναι πολύ νωρίς για εικασίες».

Οnline ριζοσπαστικοποίηση

Το Κέντρο για τον Εξτρεμισμό της Anti-Defamation League αναφέρει ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως η Βαν Ρούτσελααρ «ακολουθούσε ένα ανησυχητικό μοτίβο διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης», με δραστηριότητα που περιλάμβανε επαφή με ιδεολογία λευκής υπεροχής και, όπως η ίδια περιέγραφε, «εθισμό» σε ακραίο και βίαιο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την οργάνωση, είχε «εκτεταμένο ψηφιακό αποτύπωμα» σε πολλές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων και ιστοσελίδα όπου προβάλλονται βίντεο αποκεφαλισμών, βασανιστηρίων, βιασμών και εκτελέσεων. Η ADL έχει μελετήσει τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τη δράση της.

Σε έκθεσή της πέρυσι, η οργάνωση ανέφερε ότι δύο ακόμη δράστες μαζικών επιθέσεων είχαν δημιουργήσει λογαριασμούς στην ίδια πλατφόρμα και «σταδιακά υιοθέτησαν εξτρεμιστικές ιδεολογίες, συμπεριλαμβανομένων απόψεων λευκής υπεροχής».

Πρόκειται για τη 15χρονη Νάταλι Ράπνοου, που σκότωσε μια δασκάλα και έναν μαθητή και τραυμάτισε έξι άτομα σε σχολείο στο Μάντισον του Ουισκόνσιν τον Δεκέμβριο του 2024 πριν αυτοκτονήσει, και τον 17χρονο Σόλομον Χέντερσον, που πυροβόλησε θανάσιμα ένα 16χρονο κορίτσι και τραυμάτισε ένα αγόρι σε σχολείο στο Νάσβιλ τον Ιανουάριο του 2025 πριν δώσει τέλος στη ζωή του.

Η μητέρα της και οι αναρτήσεις

Σε λογαριασμός της στο Instagram, η μητέρα της Βαν Ρούτσελααρ είχε γράψει τον Ιούλιο ότι στηρίζει την προστασία των τρανς παιδιών και είχε επικρίνει τους «πολεμιστές του πληκτρολογίου».

«Ως συντηρητική με φιλελεύθερες τάσεις που ζει στον βορρά και αγαπά τη ζωή σε μια μικρή πόλη, ελπίζω το μίσος που βλέπω στο διαδίκτυο να προέρχεται απλώς από βαριεστημένους ηλικιωμένους και όχι από πραγματικό μίσος», έγραψε τον Ιούλιο του 2024. «Γίνετε καλύτεροι και μορφωθείτε».

Τον Σεπτέμβριο του 2025 αναφέρθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, γράφοντας ότι είναι χαρούμενη που δεν ανήκει ούτε στην άκρα δεξιά ούτε στην άκρα αριστερά και προσθέτοντας: «Ο πολιτικός εξτρεμισμός, όταν τροφοδοτείται από οργή, είναι παράνοια».

Στο Facebook είχε αναφερθεί και στο γεγονός ότι κατείχε όπλα. Σε μια ανάρτηση είχε βάλει φωτογραφία με έξι όπλα τοποθετημένα σε βάση, γράφοντας: «Μάλλον ήρθε η ώρα να τα βγάλω για λίγη σκοποβολή».

Σε ανάρτηση του Ιουλίου 2021 καλούσε τους followers της να δουν το κανάλι του γιου της Τζέσι στο YouTube. «Ανεβάζει βίντεο για το κυνήγι, την αυτάρκεια, τα όπλα και πράγματα που του αρέσει να κάνει», έγραφε. «Έτσι μοιράζεται τη ζωή του».

Το YouTube είχε αφαιρέσει το κανάλι έως την Τετάρτη, αναφέροντας ότι «καταργήθηκε επειδή παραβίαζε τις Οδηγίες Κοινότητας».

Μαθητές οχυρώθηκαν στις τάξεις

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης μαθητές και εκπαιδευτικοί κλείστηκαν σε αίθουσες και οχυρώθηκαν με θρανία και καρέκλες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επικράτησαν δραματικές στιγμές, με γονείς να συγκεντρώνονται σε τοπική αίθουσα αναμένοντας νέα για τα παιδιά τους.

Ο καθηγητής Jarbas Noronha περιέγραψε πως ο ίδιος και 15 μαθητές κρύφτηκαν σε γκαράζ του σχολείου, μπλοκάροντας τις πόρτες με μεταλλικούς πάγκους. Παρέμειναν εκεί για περισσότερες από δύο ώρες μέχρι να τους απομακρύνει η αστυνομία.

Ο δήμαρχος της καναδικής κωμόπολης, Darryl Krakowka, χαρακτήρισε την κοινότητα των 2.400 κατοίκων «μια μεγάλη οικογένεια» και δήλωσε συγκλονισμένος: «Είναι καταστροφικό. Ζω εδώ 18 χρόνια. Πιθανότατα γνωρίζω κάθε ένα από τα θύματα». Ο ίδιος