Κάγια Κάλας: Οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ έχουν υποστεί «μεγάλο πλήγμα»

Εάν το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ περιορίσει την αποστολή του στη Γάζα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν να συνεργαστούν με αυτό το σχέδιο, δήλωσε επίσης
Κάγια Κάλας
Η Κάγια Κάλας, με τον Βέλγο Πρωθυπουργό Bart De Wever REUTERS / Yves Herman

Οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ υπέστησαν «μεγάλο πλήγμα» την περασμένη εβδομάδα, τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, λίγο πριν από την έναρξη του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Οι διαφωνίες μεταξύ συμμάχων, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, ωφελούν απλώς τους αντιπάλους μας, οι οποίοι παρακολουθούν και απολαμβάνουν όσα βλέπουν», είπε η Κάγια Κάλας σε εκπροσώπους του Τύπου.

Εάν το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιορίσει την αποστολή του στη Γάζα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν να συνεργαστούν με αυτό το σχέδιο, δήλωσε επίσης, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Θέλουμε να εργαστούμε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θέλουμε αυτό το ειρηνευτικό συμβούλιο να περιοριστεί στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ, όπως προβλεπόταν», είπε η Κάλας πριν από την έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στην οποία η πρωτοβουλία του Τραμπ είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν.

«Επομένως, εάν το περιορίσουμε στη Γάζα, όπως έπρεπε να γίνει, μπορούμε να συνεργαστούμε μ’ αυτό», πρόσθεσε.

Κόσμος
