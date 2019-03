Και ο Τραμπ καθηλώνει τα Boeing 737 Max 8

Να καθηλώσει τα αεροσκάφη Boeing 737 Max 8, σαν αυτό δηλαδή που συνετρίβη στην Αιθιοπία, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος μέχρι το πρωί αντιστεκόταν σθεναρά, ενώ σχεδόν όλες οι χώρες αποφάσιζαν να απαγορεύσουν την πτήση των Boeing 737 Max 8 στον εναέριο χώρο τους και να προσγειωθούν στα αεροδρόμιά τους.

BREAKING — Trump says US orders grounding of Boeing 737 Max airplanes until the airplane maker "comes up with a solution"https://t.co/7BiGkVSzVF pic.twitter.com/Iw2y1fBjUy

— DAILY SABAH (@DailySabah) March 13, 2019