Όσα ζητά το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ – «Απαράδεκτη η πρότασή τους», λέει ο Τραμπ

Αφού χαρακτήρισε -για ακόμη μία φορά- παράλογη την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έβγαλε τον δικό του «κατάλογο» με τις κόκκινες γραμμές του, τονίζοντας πως αν αυτά τα αιτήματα ικανοποιηθούν, τότε θα σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Μιλώντας για την πρόταση των ΗΠΑ η οποία χαρακτηρίστηκε από το Ιράν ως «πρόταση παράδοσης της Τεχεράνης», ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ανέφερε ότι αυτό που ζητά η χώρα του είναι τα νόμιμα δικαιώματά της.

Μεταξύ αυτών, ο τερματισμός του πολέμου σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία παραμένουν παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ αλλά και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, το οποίο έχει «λυγίσει» την ιρανική οικονομία.

«Η Τεχεράνη ζητεί κυρίως τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία παραμένουν άδικα παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και τον Λίβανο ήταν τα άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδωρη και υπεύθυνη πρόταση για την περιφερειακή ασφάλεια»,πρόσθεσε ο Μπαγαΐ.

Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απαίτησε επίσης να της καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και επανέλαβε ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία της επί των Στενών του Ορμούζ.

Το πρακτορείο Tasnim από την πλευρά του ανέφερε ότι το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ εγγυήσεις ότι δεν θα επιτεθούν ξανά εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ότι θα άρουν την απαγόρευση πώλησης ιρανικού πετρελαίου.

Νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την ιρανική αντιπρόταση, τονίζοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social «δεν μου αρέσει – είναι εντελώς απαράδεκτη».

«Μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους “αντιπροσώπους” του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνοντας ξανά αιχμές για την ηγεσία του Ιράν, που όπως υποστηρίζει, παραμένει διχασμένη.