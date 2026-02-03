Κόσμος

Κάιρο: Βενζινάδικο «χάνεται» σε τρύπα 15 μέτρων προκαλώντας πανικό

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για εκτεταμένες εκσκαφές σε γειτονικό εργοτάξιο
Βενζινάδικο στο Κάιρο
Η στιγμή που το βενζινάδικο βυθίζεται

Κόβουν την ανάσα τα πλάνα που έρχονται από το Κάιρο και τα οποία δείχνουν ένα βενζινάδικο να βυθίζεται και να εξαφανίζεται.

Το κτίριο που στέγαζε το βενζινάδικο στο Κάιρο κατέρρευσε αιφνιδιαστικά, καταλήγοντας σε άνοιγμα βάθους περίπου 15 μέτρων με τις εικόνες να σοκάρουν.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που το έδαφος υποχωρεί και το κτίριο χάνεται μέσα στη γη, προκαλώντας πανικό. Αυτοκίνητα και περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο απομακρύνθηκαν άμεσα.

Από το συμβάν αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί ανθρώπων όπου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

 

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για εκτεταμένες εκσκαφές σε γειτονικό εργοτάξιο.

Κόσμος
