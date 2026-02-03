Κάιρο: Βενζινάδικο «χάνεται» σε τρύπα 15 μέτρων προκαλώντας πανικό

Κόβουν την ανάσα τα πλάνα που έρχονται από το Κάιρο και τα οποία δείχνουν ένα βενζινάδικο να βυθίζεται και να εξαφανίζεται.

Το κτίριο που στέγαζε το βενζινάδικο στο Κάιρο κατέρρευσε αιφνιδιαστικά, καταλήγοντας σε άνοιγμα βάθους περίπου 15 μέτρων με τις εικόνες να σοκάρουν.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που το έδαφος υποχωρεί και το κτίριο χάνεται μέσα στη γη, προκαλώντας πανικό. Αυτοκίνητα και περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο απομακρύνθηκαν άμεσα.

Από το συμβάν αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί ανθρώπων όπου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

A sudden landslide at a fuel station in #Cairo, #Egypt swallowed two shops after nearby excavation loosened the soil, causing a collapse 15 meters deep.



February 2, 2026

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για εκτεταμένες εκσκαφές σε γειτονικό εργοτάξιο.