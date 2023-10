Εκατοντάδες σπίτια στην πόλη Brechin στη βορειοανατολική Σκωτία εκκενώνονται. Τις επόμενες ώρες αναμένονται σφοδρότατες βροχοπτώσεις, εν μέσω φόβων ότι τα αντιπλημμυρικά φράγματα θα καταρρεύσουν.

Ένας «κόκκινος συναγερμός» για ακραίες βροχοπτώσεις – ο οποίος προειδοποιεί ακόμα και για κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές – επεκτάθηκε σε περισσότερες περιοχές της Σκωτίας, όπως το Περθ και το Κίνρος, το Νταντί, το Άνγκους και το νότιο Αμπερντίνσαϊρ.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Η γέφυρα Forth Road έχει κλείσει, τα δρομολόγια των τρένων ακυρώθηκαν σε όλη τη Σκωτία και περισσότερα από τα μισά δρομολόγια των πορθμείων του CalMac ακυρώθηκαν.

Σχολεία και επιχειρήσεις έχουν κλείσει και έχουν τοποθετηθεί σάκοι με άμμο, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να ετοιμαστεί για την επερχόμενη «πρωτοφανή κακοκαιρία», που αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Ήδη αναφέρονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο με ζημιές από τις ισχυρές καταιγίδες να καταγράφονται από το Ντέβον στο Νιούκαστλ.

Οι κάτοικοι της πόλης Brechin στη βορειοανατολική Σκωτία καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, που βρίσκονται στην περιοχή του ποταμού Νότιο Εσκ και βορειότερα, όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.

Οι τοπικές αρχές άνοιξαν κλειστούς χώρους για τους κατοίκους, που πρέπει να έχουν μαζί τους υπνόσακους και τυχόν προμήθειες και φάρμακα που θα χρειαστούν.

