Καλιφόρνια: 3 παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς από τους πυροβολισμούς στο πάρτι γενεθλίων – Χαροπαλεύει ένας τραυματίας

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών «βλέπουν» οι αρχές - Αμοιβή για να βρεθούν οι δράστες
Facebook/Stocktivities/via REUTERS

Μετράει τις πληγές του στο Στόκτον στην Καλιφόρνια από τους πυροβολισμούς που έπεσαν από ομάδα ενόπλων, σε πάρτι γενεθλίων. Συνολικά 4 άτομα σκοτώθηκαν, ανάμεσα στους 3 παιδιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 11 άτομα, με τον έναν από αυτούς να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025) στην πόλη της Καλιφόρνια και κατά τη διάρκεια παιδικού πάρτι γενεθλίων στο οποία συμμετείχαν 100 με 150 άτομα. Οι αρχές να κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση που εκτιμάται πως οφείλεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. Οι νεκροί είναι ηλικίας 8, 9, 14 και 21 χρόνων, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Σαν Χοακίν, Πάτρικ Γουίθροου, ο οποίος έχει αναλάβει την έρευνα.

Μετά τους πυροβολισμούς οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με αποτέλεσμα η αστυνομία να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

«Τουλάχιστον ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση»,, πρόσθεσε ο Πάτρικ Γουίθροου σε συνέντευξη Τύπου.

Facebook/Stocktivities/via REUTERS
REUTERS/Fred Greaves

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στο κοινό για βοήθεια προκειμένου να προχωρήσει η έρευνα.

«Αυτά τα κτήνη μπήκαν και πυροβόλησαν παιδιά σε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων και κανείς μας δεν πρέπει να το ανεχτεί αυτό. Οπότε, αν γνωρίζετε οτιδήποτε σχετικά με αυτό, πρέπει να έρθετε και να μας πείτε τι γνωρίζετε», δήλωσε ο σερίφης.

Η δήμαρχος του Στόκτον, Κριστίνα Φουγκάζι, ανακοίνωσε στο Facebook ότι προσφέρεται αμοιβή 25.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών.

Η δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι η επίθεση πιθανόν να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών που σχετίζεται με συμμορίες.

REUTERS/Fred Greaves

«Η βία των συμμοριών υπάρχει σε πόλεις σε όλη τη χώρα, αλλά αυτή η ενέργεια ήταν μια ξεκάθαρη τρομοκρατική ενέργεια», έγραψε.

Ο σερίφης επανέλαβε ότι οι ερευνητές δεν αποκλείουν προς το παρόν καμία πιθανότητα.

«Δεν θα πούμε αν αυτό σχετίζεται με συμμορίες ή όχι μέχρι να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία», τόνισε.

REUTERS/Fred Greaves

Πυροβόλα όπλα βρέθηκαν «στη σκεπή του κτιρίου» όπου έγινε το πάρτι γενεθλίων, ανέφερε, χωρίς να είναι σε θέση να πει εάν χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

REUTERS/Fred Greaves

Ασταμάτητες οι ένοπλες επιθέσεις στις ΗΠΑ

Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί οι ένοπλες επιθέσεις στις ΗΠΑ. Εκτιμάται πως η Αμερική έχει περισσότερα πυροβόλα όπλα σε κυκλοφορία παρά κατοίκους με αποτέλεσμα να καταγράφεται και το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από όπλα από οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα.

Αν και οι πυροβολισμοί είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, καμία από τις κυβερνήσεις δεν έχει καταφέρει να περιορίσει την χρήση των όπλων καθώς πολλοί Αμερικανοί παραμένουν πιστοί στο δικαίωμα οπλοκατοχής, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα.

Το 2024, περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι, χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοκτονίες, σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση Αρχείο Ένοπλης Βίας.

Η πρόσφατη αμερικανική ιστορία είναι γεμάτη από αιματηρές επιθέσεις, χωρίς κανένας χώρος στην καθημερινή ζωή να φαίνεται ασφαλής: από τον χώρο εργασίας μέχρι την εκκλησία, από το σούπερ μάρκετ μέχρι το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, από τον δρόμο μέχρι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μεταξύ όλων αυτών των πολυαίμακτων επιθέσεων, αυτές που διαπράττονται σε σχολεία ή στοχοθετούν παιδιά αφήνουν ένα ιδιαίτερα έντονο σημάδι στη συλλογική μνήμη. Το 2022, σοκ προκάλεσε η μαζική ένοπλη επίθεση σε δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε του Τέξας (νότιες ΗΠΑ) στην οποία σκοτώθηκαν 19 μαθητές και 2 καθηγητές.

