Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων στο Στόκτον

Χάος επικράτησε στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, καθώς τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς στη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης σε αίθουσα δεξιώσεων

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί στο Στόκτον της Καλιφόρνια ήταν στοχευμένοι, αλλά εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Ο αντιδήμαρχος του Στόκτον, Τζέισον Λι, ανέφερε στο Facebook ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε πάρτι γενεθλίων παιδιού σε αίθουσα δεξιώσεων στην περιοχή λίγο μετά τις 6 μ.μ. «Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε. Οι νεκροί είναι τέσσερις ενώ υπάρχουν περίπου 14 τραυματίες.

#BREAKING: Numerous Emergency crews are on scene of a major Mass shooting at a birthday as multiple children have been shot with fatalities #Stockton | #CaliforniaAt this time, numerous emergency crews and law enforcement agencies are on the scene in Stockton… pic.twitter.com/2zOjyzOsp2 — (@rawsalerts) November 30, 2025

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.

STOCKTON MASS SHOOTING LEAVES CHILDREN CRITICALLY WOUNDED IN CHAOTIC SCENE



A mass shooting in Stockton, California has left at least 10 people injured, including a 9-year-old, 12-year-old and 23-year-old.



The 12-year-old is undergoing CPR on scene as first responders… pic.twitter.com/jirPy0Z4l4 — Info Room (@InfoR00M) November 30, 2025

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν. «Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

10–14 shot, including children, in #stocktoncalifornia mass shooting late Nov 29 at 1900 Lucile Ave. Victims include 9yo,12yo receiving CPR,23yo.Chaotic scene with multiple ambulances; possible child fatalities at nearby party. Suspect unknown, investigation ongoing #BlackFriday pic.twitter.com/Lj4fLv3MAH — Thepagetoday (@thepagetody) November 30, 2025

Η Χέδερ Μπρεντ, εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν, δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται παιδιά και ενήλικες.

Αξιωματούχοι του σερίφη δήλωσαν ότι πολλά θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση και την ταυτότητα των θυμάτων.