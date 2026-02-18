Κόσμος

Καλιφόρνια: Αγνοούνται 10 σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα – Μάχη με τον χρόνο για τα διασωστικά συνεργεία

Ζωντανοί βρέθηκαν 6 σκιέρ που επίσης αναζητούνταν - Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στη Σιέρα Νεβάδα
Βουνό
REUTERS/Bob Strong/File Photo

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τρίτη (17.02.2026) στην Καλιφόρνια, για τον εντοπισμό 10 σκιέρ που αγνοούνται καθώς παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε το πρωί της Τρίτης στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα, στη βόρεια Καλιφόρνια, που τις τελευταίες ημέρες πλήττεται από θύελλα. Η ομάδα των 16 σκιέρ – συμπεριλαμβανομένων 4 οδηγών-, παρασύρθηκε από τη χιονοστιβάδα και αμέσως ξεκίνησε η μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό τους.

Οι 6 σκιέρ εν τέλει βρέθηκαν ζωντανοί ενώ οι υπόλοιποι 10 συνεχίζουν να αγνοούνται.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη με 46 μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας να συμμετέχουν, ωστόσο οι μετεωρολογικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», ανέφερε το γραφείο του σερίφη που συμμετέχει στις έρευνες.

Το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για χιονοστιβάδες, στην Καλιφόρνια, είναι σε ισχύ, ώστε οι σκιέρ να γνωρίζουν για τον μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει για το βράδυ της Τετάρτης.

Την Καλιφόρνια πλήττει από την Κυριακή θύελλα που προκάλεσε ισχυρές βροχές στο Λος Άντζελες, στον νότο, και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, στο βόρειο τμήμα της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
84
74
71
53
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μπαράκ Ομπάμα για Τζέσε Τζάκσον: Έθεσε τις βάσεις για τη δική μου εκστρατεία στην προεδρία των ΗΠΑ
«Ο αιδεσιμώτατος Τζάκσον άνοιξε επίσης ευκαιρίες για τους Αφροαμερικανούς και ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και εμάς τους ίδιους» γράφει ο Ομπάμα
Μπαράκ Ομπάμα
Ξεκάθαρος ο Ζελένσκι: «Δεν παραδίδω το Ντονμπάς – Ο λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ τέτοια συμφωνία»
Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε ανοιχτός σε ένα σενάριο «παγώματος» της σύγκρουσης στις σημερινές γραμμές επαφής, εκτιμώντας ότι μια τέτοια λύση θα μπορούσε να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι 13
Κούβα: Δεν είμαστε απειλή για τις ΗΠΑ αλλά ένα «τείχος» για τα ναρκωτικά
Οι ΗΠΑ επιβάλλουν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες την «απειλή» που θέτει στην αμερικανική εσωτερική ασφάλεια η κομμουνιστική νήσος, που απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα
Διαδηλωτές με σημαίες της Κούβας
Η αστυνομία του Έσσεξ ερευνά τις πτήσεις με τις οποίες ο Τζέφρι Επστάιν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία
Η βρετανική αστυνομία αξιολογεί και τις καταγγελίες, για μια γυναίκα που «στάλθηκε» στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Επστάιν με σκοπό μια σεξουαλική συνάντηση με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας Jeffrey Epstein με μία γυναίκα
Newsit logo
Newsit logo