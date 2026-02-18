Καλιφόρνια: Αγνοούνται 10 σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα – Μάχη με τον χρόνο για τα διασωστικά συνεργεία

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τρίτη (17.02.2026) στην Καλιφόρνια, για τον εντοπισμό 10 σκιέρ που αγνοούνται καθώς παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε το πρωί της Τρίτης στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα, στη βόρεια Καλιφόρνια, που τις τελευταίες ημέρες πλήττεται από θύελλα. Η ομάδα των 16 σκιέρ – συμπεριλαμβανομένων 4 οδηγών-, παρασύρθηκε από τη χιονοστιβάδα και αμέσως ξεκίνησε η μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 6 σκιέρ εν τέλει βρέθηκαν ζωντανοί ενώ οι υπόλοιποι 10 συνεχίζουν να αγνοούνται.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη με 46 μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας να συμμετέχουν, ωστόσο οι μετεωρολογικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», ανέφερε το γραφείο του σερίφη που συμμετέχει στις έρευνες.

Το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για χιονοστιβάδες, στην Καλιφόρνια, είναι σε ισχύ, ώστε οι σκιέρ να γνωρίζουν για τον μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει για το βράδυ της Τετάρτης.

Την Καλιφόρνια πλήττει από την Κυριακή θύελλα που προκάλεσε ισχυρές βροχές στο Λος Άντζελες, στον νότο, και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, στο βόρειο τμήμα της.