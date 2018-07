Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Τζέρι Μπράουν κήρυξε την Καλιφόρνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε και, μέσα σε λίγες ώρες, επεκτάθηκε σε μια έκταση περίπου 32.000 στρεμμάτων, σύμφωνα με την Δασική και Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πολιτείας.

Είναι άγνωστο πόσα σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καεί. Οι αρχές απομάκρυναν από τις εστίες τους τους κατοίκους των κοινοτήτων Χόρνμπρουκ, Χιλτ και Κόλστιν Βάλεϊ, καθώς οι φλόγες πέρασαν τον Διαπολιτειακό 5, κοντά στα σύνορα της Καλιφόρνιας με την Πολιτεία του Όρεγκον.

Η πυρκαγιά αυτή είναι μια από τις τουλάχιστον 30 που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες όχι μόνο στην Καλιφόρνια αλλά και σε άλλες περιοχές των δυτικών ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών να τις θέσουν υπό έλεγχο δυσχεραίνονται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, της χαμηλής υγρασίας και των ανέμων που αλλάζουν διαρκώς διεύθυνση.

110 degrees at Disneyland? Mickey's going to be HOT! Extreme heat conditions in Southern and Northern California this weekend. Beat the heat with these helpful summer tips: https://t.co/sP9JztqYga pic.twitter.com/3xCUYu6rEv

— Cal OES (@Cal_OES) July 6, 2018