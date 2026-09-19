Νέες απειλές Φιντάν: «Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστή»

Στις απειλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας επανήλθε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Ακτοφυλακή στην Τουρκία βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ ο Χακάν Φιντάν προειδοποίησε την Αθήνα να μην προχωρήσει σε, όπως τις χαρακτήρισε, «παράτολμες ενέργειες» κατά της Τουρκίας.

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«Στο ζήτημα αυτό οι Ένοπλες Δυνάμεις μας βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση.

Και η Διοίκηση της Ακτοφυλακής μας βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση.

Ελπίζουμε ότι κανείς εκεί δεν θα προχωρήσει σε κάποια παράτολμη ενέργεια. Ελπίζουμε να πράξουν ό,τι απαιτεί η ειρήνη και η ηρεμία», δήλωσε.

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«Αν προχωρήσουν παραπέρα και επιχειρήσουν να κάνουν παράτολμες ενέργειες, τότε η ισχύς αυτού του κράτους [της Τουρκίας] είναι γνωστή σε όλους», πρόσθεσε.

Η τουρκική θέση για το Αιγαίο

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών.

«Δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις υφιστάμενες απειλές. Η θέση μας είναι σαφής. Καταρχάς, μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας, η θέση μας είναι ξεκάθαρη», ανέφερε.

«Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας έντασης. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Για το θέμα αυτό κάνουμε πολύ προσεκτικές και επίμονες ενέργειες. Και πολλές φορές τις κάνουμε χωρίς να τις δημοσιοποιούμε», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, η δημοσιοποίηση ορισμένων ενεργειών μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην Ελλάδα παρά στην Τουρκία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η περιοχή χρειάζεται ειρήνη και όχι εξοπλισμούς.

«Αυτή η περιοχή έχει ανάγκη από ειρήνη, όχι από εξοπλισμούς. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός. Το ουσιώδες είναι η ειρήνη», δήλωσε.

Αναφορά στο προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στην εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι επικρατεί προεκλογικό κλίμα και εκτιμώντας ότι η σχετική ρητορική θα ενταθεί.

«Αυτή η γλώσσα θα χρησιμοποιείται πλέον λίγο περισσότερο. Εμείς, όμως, σε έναν βαθμό κοιτάζουμε τι συμβαίνει στην πράξη. Κοιτάζουμε τι πραγματικά συμβαίνει σε επίσημο επίπεδο», ανέφερε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις συχνές δημόσιες αντιπαραθέσεις γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας ότι στην Ελλάδα σχολιάζεται συχνά κάθε δήλωση ή κίνηση της τουρκικής πλευράς.

«Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ζήτημα που κρατά συνεχώς τον κόσμο σε κατάσταση συναγερμού. Εμείς έχουμε στενούς φίλους μεταξύ των πολιτικών εκεί, μιλάμε μαζί τους, συζητάμε. Υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο», κατέληξε.