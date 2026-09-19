Ο Τραμπ δημιουργεί «Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης» και διορίζει «τσάρο» του AI – Στον ΟΗΕ ο Άλτμαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας «Δύναμης Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Force), η οποία θα έχει ρόλο στην εποπτεία της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ προανήγγειλε και τον διορισμό ειδικού «τσάρου» για τον τομέα.

«Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτής της απίστευτης βιομηχανίας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.«Αντιθέτως, θα στηρίξουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, θα τη βοηθήσουμε και θα την προσέξουμε καθώς αναπτύσσεται!

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Ωστόσο, θα ψάχνουμε και για κακές πρακτικές και μπορούμε να το κάνουμε, πολύ εύκολα, με το ήδη υπάρχον Σύστημα Ποινικής και Αστικής Δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε κάνει λόγο σε ανάρτησή του για μια «αρρωστημένη συνωμοσία» κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για τη θέσπιση νέων ομοσπονδιακών κανόνων για την AI, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται κυρίως ισχυρή ηγεσία για τη ρύθμιση της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας.

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Το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να βρεθεί και στο επίκεντρο των συνομιλιών ΗΠΑ και Κίνας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η AI θα αποτελέσει αντικείμενο των συνομιλιών, σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Πεκίνο αντιμετωπίζουν την τεχνολογία ως κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική και στρατιωτική τους ανταγωνιστικότητα.

Οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε ζητήματα όπως η πρόσβαση σε προηγμένα chips και η ρύθμιση της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα ανταλλάσσουν κατηγορίες για αντιγραφή και μεταφορά τεχνολογίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται έτσι σε ένα από τα βασικά πεδία του ευρύτερου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών και τεχνολογικών δυνάμεων του κόσμου.

Ο Σαμ Άλτμαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά σε μια νέα εποχή, καθώς από πεδίο τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών εξελίσσεται σε ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της AI, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της τεχνολογικής «επανάστασης» ζητούν τη θέσπιση διεθνών κανόνων, προτού η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ξεπεράσει την ικανότητα αποτελεσματικού ελέγχου της.

Εκπρόσωπος της OpenAI επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο Άλτμαν θα συμμετάσχει αυτοπροσώπως σε ανοιχτή συνεδρίαση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας την Τετάρτη. Τη συνεδρίαση συγκάλεσε η Γαλλία, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου για τον Σεπτέμβριο.

Σε υπόμνημα που διανεμήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου, το Παρίσι εκφράζει ανησυχίες για την πιθανή κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά διεθνή δράση για την ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξή της.«Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο κακής χρήσης αυτής της τεχνολογίας για κακόβουλους σκοπούς […] η Γαλλία επιθυμεί να υπογραμμίσει την επείγουσα ανάγκη δράσης», αναφέρεται στο σημείωμα, σύμφωνα με το Reuters.

Από τη Silicon Valley στην παγκόσμια ασφάλεια

Όπως επισημαίνει το Reuters, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο εργασίας ή ως η επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η ταχύτατη ανάπτυξή της έχει πλέον άμεσες επιπτώσεις στην κυβερνοασφάλεια, την παραπληροφόρηση, τις στρατιωτικές εφαρμογές, αλλά και στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Η συζήτηση έχει μεταφερθεί από τη Silicon Valley στις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος θα αναπτύξει το ισχυρότερο μοντέλο AI, αλλά αν οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς θεσμοί μπορούν να δημιουργήσουν εγκαίρως ένα αποτελεσματικό πλαίσιο κανόνων για μια τεχνολογία που εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα.