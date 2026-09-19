Πανικός στον αέρα: Power bank «έσκασε» στη διάρκεια φόρτισης μέσα σε πτήση της KLM – Βίντεο

Σκηνές τρόμου πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό όταν στη διάρκεια πτήσης της KLM άρπαξε φωτιά ένα power bank. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας, Καμίελ Έρλινγκς είχε βάλει τη συσκευή να φορτίζει, προκαλώντας την επιστροφή της πτήσης που είχε προορισμό το Κουρασάο, πίσω στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με το Nu.nl, ο 53χρονος Έρλινγκς είχε αποκοιμηθεί στο κρεβάτι του καθίσματός του στις διακεκριμένες θέσεις της πτήσης της KLM, το οποίο μπορούσε να μετατραπεί σε πλήρως επίπεδη θέση, ενώ φόρτιζε το power bank.

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Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η συσκευή εξερράγη ξαφνικά περίπου πεντέμισι ώρες μετά την απογείωση, προκαλώντας φωτιά σε τμήμα της καμπίνας του αεροσκάφους. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε γρήγορα από το πλήρωμα καμπίνας και το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Ο Έρλινγκς, διετέλεσε επικεφαλής της KLM από το 2011 έως το 2014, ενώ προηγουμένως ήταν υπουργός Μεταφορών, καθώς και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ολλανδίας, αλλά και ευρωβουλευτής.

Η KLM επιτρέπει στους επιβάτες να μεταφέρουν το πολύ δύο power banks στο αεροσκάφος, τα οποία δεν μπορούν να τοποθετούνται ούτε στις παραδοτέες αποσκευές ούτε στα ντουλαπάκια πάνω από τα καθίσματα.

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Τα power banks πρέπει να παραμένουν σε σημείο όπου ο επιβάτης μπορεί να τα βλέπει και δεν επιτρέπεται να φορτίζονται κατά τη διάρκεια της πτήσης, λόγω του κινδύνου να πιάσουν φωτιά ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται σε ύψος 35.000 ποδιών.

The video footage of the KLM flight Business Class seat, side wall and window area that was subjected to the power bank catching fire suggests it was appropriate for the emergency return for the safety of the flight.

pic.twitter.com/FMsyd1f8WM https://t.co/s5UCcmAQnG — FL360aero (@fl360aero) September 18, 2026

Βίντεο μετά το περιστατικό έδειξαν ότι το παράθυρο δίπλα στη θέση του Έρλινγκς είχε μαυρίσει από τη φωτιά, ενώ το κλειστό σκίαστρο ήταν καλυμμένο με αιθάλη από τις φλόγες.

Σε άλλες εικόνες διακρίνεται το power bank και ο φορτιστής του κινητού του, τα οποία είχαν καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά.

Η KLM επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας υπέστη εγκαύματα κατά τη διάρκεια της πτήσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν επρόκειτο για τον Έρλινγκς.