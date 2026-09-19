Κόσμος

Χακάν Φιντάν: Η Τουρκία εξετάζει τις στρατιωτικές ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στους Χούθι

Τον περασμένο μήνα η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, τη λεγόμενη συμφωνία της Μέκκας
Χακάν Φιντάν
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Hakan Fidan / REUTERS / Φωτογραφία Ibraheem Abu Mustafa
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Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν δήλωσε το Σάββατο (19.09.2026) ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να έχει ορισμένες στρατιωτικές ανάγκες εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

Ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η Άγκυρα θα εξετάσει τις ανάγκες αυτές που έχει η Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας που έχουν υπογραφεί οι δύο χώρες μαζί με το Πακιστάν.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε πως είναι απαράδεκτο η Σαουδική Αραβία να γίνει μέρος του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν, καθώς το σουνιτικό βασίλειο δεν επιθυμεί να εισέλθει στη σύγκρουση αυτή, και πρόσθεσε – χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες – ότι έχουν διαβιβαστεί προτάσεις προς όλες τις πλευρές για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Τον περασμένο μήνα η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, τη λεγόμενη συμφωνία της Μέκκας, με την οποία οι τρεις χώρες δεσμεύονται σε αμοιβαία άμυνα στην περίπτωση επίθεσης εναντίον μίας από αυτές.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πως το Ισλαμαμπάντ θα υπερασπιστεί «μέχρι τέλους» τη σύμμαχό του, τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που το βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με εντατικοποίηση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν.

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