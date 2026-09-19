Ολλανδία: Επεισόδια ακροδεξιών και αστυνομίας με φιλοναζιστικά και αντισημιτικά συνθήματα – Φωτογραφίες και βίντεο

Συγκρούσεις ξέσπασαν στη Χάγη της Ολλανδίας το Σάββατο (19.09.2026) ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιούς διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί, μαζί με ομάδα αστυνομικών σκύλων, επιτέθηκε στους ακροδεξιούς διαδηλωτές με γκλομπ για να τους διαλύσει, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο, αφού οι αρχές είχαν απαγορεύσει μια προγραμματισμένη πορεία στην πόλη της Ολλανδίας.

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Έφιπποι αστυνομικοί προέβησαν σε συλλήψεις και η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ντάβιντ βαν Βέελ έγραψε στο X: «Ναζιστικοί χαιρετισμοί, αντισημιτικά συνθήματα, βία κατά της αστυνομίας και εμπρηστικοί μηχανισμοί που πετάχτηκαν κατά αστυνομικών». «Είναι σημαντικό να δοθεί μια στιβαρή απάντηση σε αυτό», τόνισε.

Η συγκέντρωση, που έφερε όνομα «Είμαστε ο Λαός» διοργανώθηκε για να καταγγείλει τις πολιτικές της κυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση.