Ολλανδία: Επεισόδια ακροδεξιών και αστυνομίας με φιλοναζιστικά και αντισημιτικά συνθήματα – Φωτογραφίες και βίντεο

Συγκρούσεις ξέσπασαν στη Χάγη της Ολλανδίας το Σάββατο (19.09.2026) ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιούς διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.
Οι αστυνομικοί, μαζί με ομάδα αστυνομικών σκύλων, επιτέθηκε στους ακροδεξιούς διαδηλωτές με γκλομπ για να τους διαλύσει, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο, αφού οι αρχές είχαν απαγορεύσει μια προγραμματισμένη πορεία στην πόλη της Ολλανδίας.
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Έφιπποι αστυνομικοί προέβησαν σε συλλήψεις και η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ντάβιντ βαν Βέελ έγραψε στο X: «Ναζιστικοί χαιρετισμοί, αντισημιτικά συνθήματα, βία κατά της αστυνομίας και εμπρηστικοί μηχανισμοί που πετάχτηκαν κατά αστυνομικών». «Είναι σημαντικό να δοθεί μια στιβαρή απάντηση σε αυτό», τόνισε.
Η συγκέντρωση, που έφερε όνομα «Είμαστε ο Λαός» διοργανώθηκε για να καταγγείλει τις πολιτικές της κυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση.
Anti-migration protest in The Hague in the Netherlands today pic.twitter.com/zGZsdWQFvU— Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2026
Dutch riot police clash with around 500 far-right protesters in The Hague after fireworks and other projectiles are thrown. pic.twitter.com/UHr87xkJe4— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 19, 2026
🇳🇱 Clashes broke out in the streets of The Hague, Netherlands, as police confronted protesters during a nationalist demonstration.— Europa.com (@europa) September 19, 2026
Mounted police and tear gas were used to disperse the crowd, while some protesters threw flares at officers.
Chants included calls for… pic.twitter.com/FCwHaVDTV6
Οι διαδηλωτές σχεδίαζαν να κάνουν πορεία στην πόλη, αλλά οι δημοτικές αρχές απαγόρευσαν την πορεία μετά το ξέσπασμα βίας στο πάρκο όπου είχαν συγκεντρωθεί και διέταξαν τη διάλυση της διαδήλωσης.