Μία 17χρονη στην Καλιφόρνια αντιμετώπισε στα ίσια μία μεγαλόσωμη καφετιά αρκούδα. Η ατρόμητη Αμερικανίδα προσπάθησε να σώσει τα σκυλιά της που κινδύνευαν. Η μάχη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού της.

Η τεράστια αρκούδα προσπάθησε να μπει στην αυλή της 17χρονης στην Καλιφόρνια. Τα σκυλιά κατάλαβαν πρώτα τον επίδοξο εισβολέα, αρχίζοντας να γαβγίζουν για να τον διώξουν.

Κάθε άλλο! Η αρκούδα φαινόταν έτοιμη να περάσει τη μάντρα και να κατέβει στο εσωτερικό της αυλής.

Τότε ήταν που κατέφτασε η 17χρονη η οποία πάλεψε με τη μεγαλόσωμη αρκούδα και κατόρθωσε να την αποκρούσει!

Στο βίντεο που αναδημοσιεύει η Daily Mail, φαίνεται η αρκούδα να έχει σκαρφαλώσει στη μάντρα και το κορίτσι να τρέχει και να σπρώχνει το θηρίο.

