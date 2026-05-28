Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Καλιφόρνια: Συγκλονιστικό βίντεο με θαλάσσιο λέοντα να επιτίθεται σε αθλητές καγιάκ κατά τη διάρκεια αγώνα

Το θαλάσσιο θηλαστικό πήδηξε πάνω στο στενό σκάφος, προκαλώντας πανικό στους αθλητές που προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ισορροπία τους
Η στιγμή της επίθεσης του θαλάσσιου ελέφαντα
Η στιγμή της επίθεσης του θαλάσσιου ελέφαντα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια συγκλονιστική στιγμή στην Καλιφόρνια καταγράφηκε σε βίντεο και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, αφού δείχνει ένα θαλάσσιο λέοντα να εκτοξεύεται μέσα από το νερό και να επιτίθεται σε αγωνιστικό καγιάκ κατά τη διάρκεια αγώνα κωπηλασίας στον Κόλπο του Μοντερέι στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Μαΐου, κατά τη διάρκεια του αγώνα Monterey Hoe Wa’a στην Καλιφόρνια, με την ομάδα καγιάκ Outrigger Santa Cruz να ζει μια αξέχαστη εμπειρία, από την οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Το θαλάσσιο θηλαστικό πήδηξε πάνω στο στενό σκάφος, προκαλώντας πανικό στους αθλητές που προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ισορροπία τους στα ταραγμένα νερά.

Ο κωπηλάτης Channing Baker, που καθόταν στη θέση τρία της ομάδας, περιέγραψε τη στιγμή ως τρομακτική. «Απλά ούρλιαξα με όλη μου τη δύναμη. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν καρχαρίας», δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο KTVU.

Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα 360 μοιρών που είχε δανείσει στην ομάδα ο συναθλητής τους Alan Luckow. Στο βίντεο φαίνεται ο θαλάσσιος λέοντας να προσγειώνεται πάνω στο κανό με ανοιχτό το στόμα ενώ οι κωπηλάτες παλεύουν να μην πέσουν μέσα στο νερό.

Παρά την ένταση της στιγμής, κανείς δεν τραυματίστηκε, ούτε οι αθλητές ούτε το ζώο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο θαλάσσιος λέοντας επέστρεψε στο νερό.

Μάλιστα η ομάδα Outrigger Santa Cruz κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση του αγώνα, με τα μέλη της να αντιμετωπίζουν πλέον το περιστατικό ως μια μοναδική εμπειρία επαφής με την άγρια φύση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
159
118
114
82
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συναγερμός στην Ελβετία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη – Φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ», 3 τραυματίες
Σύμφωνα με την εφημερίδα 20 Minuten, την ώρα της επίθεσης ομάδα μαθητών περνούσε από τον σταθμό - Ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία και πρόκειται για 31χρονο Ελβετό
Αστυνομικοί στην Ελβετία
Ανανεώθηκε πριν 23 λεπτά
8
Ποινική έρευνα σε βάρος της Τζιν Κάρολ που είχε κατηγορήσει τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση
Η Τζιν Κάρολ είχε ισχυριστεί στο βιβλίο της το 2019 ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σεξουαλικά σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1990 - «Δεν είναι ο τύπος μου» είχε απαντήσει ο Τραμπ
Τζιν Κάρολ
Newsit logo
Newsit logo