Καλιφόρνια: Συγκλονιστικό βίντεο με θαλάσσιο λέοντα να επιτίθεται σε αθλητές καγιάκ κατά τη διάρκεια αγώνα

Μια συγκλονιστική στιγμή στην Καλιφόρνια καταγράφηκε σε βίντεο και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, αφού δείχνει ένα θαλάσσιο λέοντα να εκτοξεύεται μέσα από το νερό και να επιτίθεται σε αγωνιστικό καγιάκ κατά τη διάρκεια αγώνα κωπηλασίας στον Κόλπο του Μοντερέι στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Μαΐου, κατά τη διάρκεια του αγώνα Monterey Hoe Wa’a στην Καλιφόρνια, με την ομάδα καγιάκ Outrigger Santa Cruz να ζει μια αξέχαστη εμπειρία, από την οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θαλάσσιο θηλαστικό πήδηξε πάνω στο στενό σκάφος, προκαλώντας πανικό στους αθλητές που προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ισορροπία τους στα ταραγμένα νερά.

Ο κωπηλάτης Channing Baker, που καθόταν στη θέση τρία της ομάδας, περιέγραψε τη στιγμή ως τρομακτική. «Απλά ούρλιαξα με όλη μου τη δύναμη. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν καρχαρίας», δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο KTVU.

Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα 360 μοιρών που είχε δανείσει στην ομάδα ο συναθλητής τους Alan Luckow. Στο βίντεο φαίνεται ο θαλάσσιος λέοντας να προσγειώνεται πάνω στο κανό με ανοιχτό το στόμα ενώ οι κωπηλάτες παλεύουν να μην πέσουν μέσα στο νερό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A surprise new team member? Outrigger Santa Cruz crew members were startled by an enthusiastic sea lion that suddenly jumped into their vessel during a race in Monterey, California over Memorial Day weekend. One of the crew members captured dramatic video using his 360 camera.… pic.twitter.com/o96hqphLEm — ABC7 News (@abc7newsbayarea) May 27, 2026

Παρά την ένταση της στιγμής, κανείς δεν τραυματίστηκε, ούτε οι αθλητές ούτε το ζώο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο θαλάσσιος λέοντας επέστρεψε στο νερό.

Μάλιστα η ομάδα Outrigger Santa Cruz κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση του αγώνα, με τα μέλη της να αντιμετωπίζουν πλέον το περιστατικό ως μια μοναδική εμπειρία επαφής με την άγρια φύση.