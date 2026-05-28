Συνελήφθη πράκτορας της CIA στις ΗΠΑ: Πάνω από 300 ράβδοι χρυσού αξίας 40 εκατ. δολαρίων στο σπίτι του

Ένας πρώην πράκτορας της CIA κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και μετρητά από την αμερικανική κυβέρνηση, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στις ΗΠΑ.

Ο Ντέιβιντ Ρας συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Βιρτζίνια και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή δημόσιου χρήματος, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ. Πάνω από 300 ράβδοι χρυσού βρέθηκαν στο σπίτι του πρώην αξιωματούχου της CIA.

Former senior CIA officer David Rush was arrested after FBI agents found ~300 gold bars ($40 million +), $2 million cash, and 35 Rolexes at his Virginia home.



He’d falsely claimed the gold was for “work-related expenses” over several months.



— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση πράκτορα του FBI που ερευνά την υπόθεση, ο Ρας φέρεται να ζήτησε και να έλαβε, μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, «σημαντικές ποσότητες ξένου συναλλάγματος και δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε ράβδους χρυσού για υπηρεσιακές δαπάνες.

Οι Aρχές αναφέρουν ότι παραμένει ασαφές για ποιον ακριβώς σκοπό προορίζονταν τα κεφάλαια αυτά, ωστόσο μέρος τους εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στο γραφείο του.

HOLY SMOKES. A former senior CIA OFFICER has been arrested on MASSIVE FRAUD, STEALING 300 gold bars and secretly stashing them, worth $40 MILLION — and using his position to do so



He had a top-secret security clearance



— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 27, 2026

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του στις 18 Μαΐου, ομοσπονδιακοί πράκτορες εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερες από 300 ράβδους χρυσού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, καθώς και περίπου 35 πολυτελή ρολόγια, πολλά από τα οποία ήταν Rolex.

Ο Ρας συνελήφθη μία ημέρα αργότερα.

Στην κατάθεση του FBI αναφέρεται ότι υπάρχουν «εύλογες ενδείξεις» πως ο πρώην αξιωματούχος «εν γνώσει του υπεξαίρεσε, έκλεψε ή μετέτρεψε προς προσωπικό όφελος περιουσιακά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το FBI γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με τη CIA και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας. Ο δικηγόρος του Ρας αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Ο πρώην αξιωματούχος της CIA κρατείται μέχρι την ακροαματική διαδικασία που έχει οριστεί για την Παρασκευή (29.05.2026) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αλεξάνδρειας στη Βιρτζίνια.