Νέα αγωγή Τραμπ κατά της Wall Street Journal για το «αμαρτωλό» γράμμα προς τον Επστάιν, ζητά 10 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε τη δικαστική μάχη του εναντίον της εφημερίδας Wall Street Journal καταθέτοντας σε βάρος των εκδοτών της μια αναθεωρημένη αγωγή για δυσφήμηση με αφορμή ένα γράμμα γεμάτο ευχές για τα γενέθλια του Τζέφρι Επστάιν, αφού δικαστήριο απέρριψε τον περασμένο μήνα την προηγούμενη προσφυγή του.

Η διένεξη επικεντρώνεται σ ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal για ένα «αμαρτωλό» γράμμα γενεθλίων που η εφημερίδα έγραψε ότι είχε στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στον παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Περιφερειακό δικαστήριο της Φλόριντα απέρριψε τον Απρίλιο την αρχική αγωγή. Ο δικαστής Ντάριν Π. Γκέιλς αποφάνθηκε ότι ο Τραμπ δεν κατέδειξε ευλόγως ότι η εφημερίδα ενήργησε «με δόλο», όταν δημοσίευσε τη φερόμενη επιστολή προς τον Επστάιν, και ότι η αγωγή του προέδρου δεν ανταποκρίνεται σε βασικά νομικά κριτήρια.

Η Wall Street Journal ανέφερε σήμερα (28.05.2026) ότι, στην αναθεωρημένη προσφυγή του, ο Τραμπ ισχυρίζεται και πάλι ότι η εφημερίδα ενήργησε με δόλο. Στην προσφυγή επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι ο αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως έχει οποιαδήποτε ανάμιξη στην επιστολή.

Όπως και στην προηγούμενη αγωγή του, ο Τραμπ ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εφημερίδα δημοσίευσε τον περασμένο χρόνο ρεπορτάζ για μια επιστολή που εστάλη στον Επστάιν το 2003 για τα 50α γενέθλιά του και φέρεται να έχει την υπογραφή του Τραμπ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επιστολή περιείχε κείμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα και το σκίτσο με μαρκαδόρο μιας γυναικείας φιγούρας. Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που την είχε γράψει.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κατέθεσε αγωγή κατά της εφημερίδας και του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ, η αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης του οποίου περιλαμβάνει την WSJ, ζητώντας 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στοχοθετήσει μέσα ενημέρωσης τα οποία θεωρεί εχθρικά, μεταξύ των οποίων η Washington Post, το CNN και το BBC.