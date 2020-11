Καμάλα Χάρις: «Μπορεί να είμαι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, αλλά δεν θα είμαι και η τελευταία»

Η Κάμαλα Χάρις, η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διαβεβαίωσε ότι «δεν θα είναι η τελευταία».

Μιλώντας σε ένα πλήθος υποστηρικτών που συγκεντρώθηκε στο Γουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ για να γιορτάσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, η Δημοκρατική γερουσιαστής απέτισε φόρο τιμής στις «γενιές των γυναικών» που «άνοιξαν το δρόμο» γι ‘αυτήν.

«Η Δημοκρατία είναι πράξη. Δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να έχουμε την θέληση να την προστατέψουμε. Θέλει θυσίες, πράξεις. Εμείς, οι πολίτες, έχουμε την δύναμη να χτίσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Καθώς η ίδια η δημοκρατία μας κρεμόταν από μια κλωστή σε αυτές τις εκλογές, με την ψυχή της Αμερικής να διακυβεύεται στα μάτια όλου του κόσμου, σηματοδοτήσατε μια νέα ημέρα για την Αμερική», τόνισε, παρουσιάζοντας τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ.

“I am thinking about the generations of women, black, white, Asian, Latina women, who throughout history have paved the way tonight.”



