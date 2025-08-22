«Καμπανάκι» Μάριο Ντράγκι για την ύπαρξη της ΕΕ – «Η αυταπάτη τελείωσε»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά της να αμύνεται σε έναν νέο κόσμο που κυριαρχείται από πολέμους και αδυσώπητη γεωπολιτική». Αυτή τη δραματική προειδοποίηση απηύθυνε την Παρασκευή (22.08.2025) ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι.

«Για χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι το οικονομικό της μέγεθος, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, της εξασφάλιζε γεωπολιτική ισχύ και επιρροή στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως το έτος κατά το οποίο αυτή η αυταπάτη διαλύθηκε», δήλωσε ο Μάριο Ντράγκι κατά τη διάρκεια του ετήσιου Συνεδρίου του Ρίμινι, μίας σημαντικής εκδήλωσης της ιταλικής πολιτικής ζωής που συνδέεται με καθολική ένωση.

Ο Ντράγκι, ο οποίος το 2024 συνέταξε έκθεση με προτάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της Ένωσης, τόνισε ότι η Ε.Ε. πρέπει να προσαρμοστεί, εάν θέλει να επιβιώσει.

Η κρίσιμη πρόκληση προκύπτει, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, ως ένα «πολύ σκληρό ξύπνημα από τον Τραμπ».

Τα «καμπανάκια» του Ντράγκι

«Αναγκαστήκαμε να αποδεχθούμε δασμούς από τον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο και διαχρονικό σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο Μάριο Ντράγκι, αναφερόμενος στη στροφή της αμερικανικής πολιτικής. «Ο ίδιος σύμμαχος μάς ώθησε να αυξήσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες – μία απόφαση που ίσως θα λαμβάναμε ούτως ή άλλως, αλλά υπό όρους που πιθανώς δεν αντανακλούν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Παρά την οικονομική της ισχύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει μόνο «περιθωριακό» ρόλο στις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ στην Ουκρανία, υπήρξε «παρατηρητής» στη σφαγή στη Γάζα, ενώ «η Κίνα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί την Ευρώπη ισότιμο εταίρο», επισημαίνει ο Ντράγκι.

«Η Ευρώπη δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για έναν κόσμο όπου οι γεωοικονομικές στρατηγικές, η ασφάλεια και η σταθερότητα των πηγών εφοδιασμού – και όχι η αποδοτικότητα – καθορίζουν τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις», προειδοποίησε ο Ντράγκι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας. «Η πολιτική μας οργάνωση πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής, όταν αυτές είναι υπαρξιακές».

Επανερχόμενος στην πάγια θέση του για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ο Ντράγκι επεσήμανε ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εάν τα εσωτερικά εμπόδια στην ενιαία αγορά της ΕΕ μειώνονταν στα επίπεδα των ΗΠΑ, η παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ θα μπορούσε να είναι κατά 7% υψηλότερη σε διάστημα επτά ετών.

Αυτά τα εσωτερικά εμπόδια επηρεάζουν και την αποδοτικότητα των στρατιωτικών δαπανών. Αν και τα κράτη-μέλη της ΕΕ σκοπεύουν να αυξήσουν τις αμυντικές τους επενδύσεις κατά €2 τρισεκατομμύρια έως το 2031, «αντιμετωπίζουμε εσωτερικούς φραγμούς που επιβάλλουν δασμούς 64% στον αμυντικό εξοπλισμό και 95% στα μέταλλα», σημείωσε ο Ντράγκι.

«Αυτό οδηγεί σε πιο αργές διαγωνιστικές διαδικασίες, υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερη εξάρτηση από προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε.

Τι προτείνει

Ο Ντράγκι πρότεινε η Ένωση να προχωρήσει σε έκδοση κοινών ευρωπαϊκών χρεών για την ενίσχυση των δαπανών στην άμυνα, την έρευνα και ανάπτυξη, τις υποδομές και τις καινοτόμες τεχνολογίες – πρόταση που συναντά αντίσταση από τις λεγόμενες «φειδωλές» χώρες.

«Μόνο κοινές μορφές χρηματοδότησης μπορούν να υποστηρίξουν ευρωπαϊκά έργα μεγάλης κλίμακας, τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν από κατακερματισμένες και ανεπαρκείς εθνικές προσπάθειες», δήλωσε.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει επίσης να αποφασίσουν για κοινές βιομηχανικές και εμπορικές πολιτικές, να μειώσουν τα εσωτερικά εμπόδια και «να συμφωνήσουν πώς θα χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις του μέλλοντος, που κυμαίνονται μεταξύ €1 και €2 τρισεκατομμυρίων ετησίως».

Η ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν μια πιο λειτουργική ΕΕ είναι, σύμφωνα με τον Ντράγκι, το τίμημα για να αποκτήσει η Ένωση πραγματική γεωπολιτική επιρροή.

«Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σήμερα, η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να παίζει δευτερεύοντα ρόλο και να μετατραπεί σε βασικό παίκτη», τόνισε ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός και πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης.