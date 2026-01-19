Κόσμος

Καμπούλ: «Σείστηκε» η γη από ισχυρή έκρηξη στην συνοικία Σαχρ ε Ναου – Πάνω από 7 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Στην συνοικία αυτή ζουν αρκετοί τουρίστες και αλλοδαποί γι'αυτό θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην αφγανική πρωτεύουσα
Εικόνα από το σημείο της έκρηξης
Συναγερμός σήμανε σήμερα (19.01.2026) στην Καμπούλ, όταν ισχυρή έκρηξη «ταρακούνησε» την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές και αρκετός κόσμος να βγει στους δρόμους για να δει τι ακριβώς συνέβη.

Όπως φαίνεται από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, πυκνός καπνός έχει «πνίξει» την συνοικία Σαχρ ε Ναου της Καμπούλ, μετά από την καταστροφική έκρηξη σε ξενοδοχείο από την οποία φαίνεται πως αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Αμπντούλ Ματίν Κανί.

Από την πλευρά της, η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διευθύνει ένα νοσοκομείο στην Καμπούλ ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη.

Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται σε αυτό το νοσοκομείο, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Η συνοικία Σαχρ ε Ναου φιλοξενεί αλλοδαπούς και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην αφγανική πρωτεύουσα.

