Περιβαλλοντική οργάνωση στον Καναδά έφτιαξε μια αλυσίδα με 2.190 χάρτινες χιονονιφάδες και μπήκε στο βιβλίο Γκίνες. Τις χάρτινες νιφάδες κατασκεύασαν παιδιά από όλη την χώρα και σε αυτές έγραψαν τις ανησυχίες τους για θέματα κλιματικής αλλαγής.

H Guinness World Records, υπεύθυνη για το βιβλίο καταγραφής παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε ότι η Earth Rangers, οργάνωση προστασίας του περιβάλλοντος για παιδιά κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ, όταν η αλυσίδα συναρμολογήθηκε στον ζωολογικό κήπο του Τορόντο και το ύψος της ήταν περίπου 404 μέτρα.

Η Earth Rangers συγκέντρωσε τις νιφάδες χιονιού φτιαγμένες από παιδιά σε όλο τον Καναδά από τον Ιούνιο. Από τα παιδιά ζητήθηκε να γράψουν στις χάρτινες δημιουργίες τους τις ανησυχίες τους για θέματα κλιματικής αλλαγής και τις ελπίδες τους για το μέλλον.

«Οι χιονονιφάδες αντιπροσωπεύουν ένα μέρος του πληθυσμού που αξίζει να ακουστεί η φωνή του: τα παιδιά μας. Ενώ πολλοί ενήλικες μπορεί να βλέπουν την κλιματική κρίση ως ανυπέρβλητη, τα παιδιά γνωρίζουν ότι αυτό δεν αποτελεί επιλογή» είπε ο Τόβα Μπαρόκας, πρόεδρος της Earth Rangers.

