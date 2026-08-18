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Ουκρανία: Δέκα νεκροί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε επίθεση με 147 drones, 11 από τα οποία καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίσθηκαν
Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία
Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region/Handout via REUTERS
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Τη ζωή έχασαν 10 άνθρωποι μετά από ρωσική επίθεση στην βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ άλλοι 8 τραυματίστηκαν.

Η ρωσική επίθεση είχε ως στόχο την κοινότητα Πετσενίγκι, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από την πόλη Χάρκοβο της Ουκρανίας, διευκρίνισε ο στρατιωτικός διοικητής Ολεγκ Σινεγκούμποφ. μέσω του Telegram. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επί τόπου.

Σπίτια και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και το ταχυδρομείο και ένα κατάστημα.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε επίθεση με 147 drones, 11 από τα οποία καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίσθηκαν

Σύμφωνα με έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία (HRMMU), ο περασμένος μήνας ήταν ο φονικότερος για τους πολίτες στην Ουκρανία από τον Μάιο 2002, με 437 νεκρούς και 2.610 τραυματίες.

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