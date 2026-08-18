Ουκρανία: Δέκα νεκροί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Τη ζωή έχασαν 10 άνθρωποι μετά από ρωσική επίθεση στην βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ άλλοι 8 τραυματίστηκαν.

Η ρωσική επίθεση είχε ως στόχο την κοινότητα Πετσενίγκι, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από την πόλη Χάρκοβο της Ουκρανίας, διευκρίνισε ο στρατιωτικός διοικητής Ολεγκ Σινεγκούμποφ. μέσω του Telegram. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επί τόπου.

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Σπίτια και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και το ταχυδρομείο και ένα κατάστημα.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε επίθεση με 147 drones, 11 από τα οποία καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίσθηκαν

Σύμφωνα με έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία (HRMMU), ο περασμένος μήνας ήταν ο φονικότερος για τους πολίτες στην Ουκρανία από τον Μάιο 2002, με 437 νεκρούς και 2.610 τραυματίες.