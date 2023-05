Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε, δύο άλλοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Οντάριο του Καναδά. Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Και οι τρεις αστυνομικοί του Οντάριο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Οτάβα, πρωτεύουσας του Καναδά, όπου ο ένας πέθανε, τόνισε η αστυνομία, συμπληρώνοντας πως οι άλλοι δύο αναρρώνουν. Ένας άνδρας κρατείται και ανακρίνεται.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τρεις αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί έπειτα από αναφορά για περιστατικό με πυροβολισμούς σε σπίτι σε αγροτική περιοχή του Οντάριο, σκοτώνοντας έναν από τους αστυνομικούς και τραυματίζοντας δύο ακόμη.

Σε ανακοίνωσή της η επαρχιακή αστυνομία του Οντάριο αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (9 το πρωί ώρα Ελλάδας), στο Μπουρζέ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά της Οτάβα.

