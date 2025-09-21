Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Καναδάς και η Αυστραλία ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Κυριακής (21.9.25) ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Μάλιστα, ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι αναφέρει:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Λίγο αργότερα και η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.