Κόσμος

Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

Σημαίες της Παλαιστίνης
Σημαίες της Παλαιστίνης / REUTERS/Bruna Casas

Ο Καναδάς και η Αυστραλία ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Κυριακής (21.9.25) ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Μάλιστα, ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι αναφέρει:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

 

Λίγο αργότερα και η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βατικανό: Ο πάπας Λέων εκφράζει την αλληλεγγύη του με τη «μαρτυρική γη» της Γάζας
Από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο ποντίφικας υπενθύμισε ότι κανένα μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία ή την εκδίκηση, καλώντας σε ειρήνη για τον παλαιστινιακό λαό
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' 2
Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Επιμένουν τα προβλήματα σε Χίθροου, Βερολίνο και Βρυξέλλες – Αγώνας δρόμου για πλήρη αποκατάσταση
Μετά την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε το σύστημα check-in, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δυσκολεύονται ακόμη να αποκαταστήσουν πλήρως τις υπηρεσίες τους, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις να συνεχίζουν να ταλαιπωρούν ταξιδιώτες
Επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου
Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να στραφεί κατά των πολιτικών αντιπάλων του
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης, απαιτώντας διώξεις εναντίον των Δημοκρατικών αντιπάλων του Άνταμ Σιφ και Λετίσια Τζέιμς, αλλά και του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ 1
Το Βιετνάμ νικητής της «ρωσικής Eurovision» στη Μόσχα - Αποχώρησε η ελληνικής καταγωγής Vassy μετά από πιέσεις
Το Βιετνάμ κατέκτησε το Σάββατο στη Μόσχα την Intervision, την ρωσική εκδοχή της Eurovision – Η ελληνικής καταγωγής Vassy, που επρόκειτο να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ, αποσύρθηκε μετά από «πιέσεις» της Αυστραλίας
Ο Duc Phuc, που εκπροσωπεί το Βιετνάμ, κρατά το τρόπαιο μετά τη νίκη του στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό Intervision 2025 στη Μόσχα
2
Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς στη κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα - Αυστηρά μέτρα ασφαλείας
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζεϊ Ντι Βανς, αναμένονται σήμερα στην Αριζόνα για να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Πλήθος μπροστά από το State Farm Stadium στην Αριζόνα, πριν από την κηδεία του Τσάρλι Κερκ 4
Newsit logo
Newsit logo