Καναδάς: Λύκαινα εντυπωσιάζει τους επιστήμονες ανασύροντας καβουροπαγίδα από τον βυθό

Σε μια απομονωμένη περιοχή της Βρετανικής Κολομβίας, μια λύκαινα ανασύρει καβουροπαγίδα για να πάρει το δόλωμα – πιθανόν η πρώτη τεκμηριωμένη χρήση εργαλείου από άγριο λύκο
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη λύκαινα να τραβάει την καβουροπαγίδα στον Καναδά
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη λύκαινα να τραβάει την καβουροπαγίδα στον Καναδά / Πηγή: Instagram

Οι εικόνες άφησαν άφωνους τους βιολόγους. Στη δυτική πλευρά του Καναδά, μια λύκαινα καταγράφηκε να πιάνει με τα δόντια της το σχοινί μιας βυθισμένης παγίδας για καβούρια, να την ανεβάζει μέχρι την ακτή και στη συνέχεια να αφαιρεί ήρεμα το μικρό δοχείο που περιείχε το δόλωμα.

Το υλικό, που καταγράφηκε από κάμερα πεδίου στον Καναδά, περιγράφεται από τον βιολόγο Κάιλ Αρτέλ, του State University της Νέας Υόρκης, ως «προσεκτικά χορογραφημένη» συμπεριφορά από τη λύκαινα: μια αλληλουχία κινήσεων σε στάδια, απόλυτα ελεγχόμενη και συνεκτική.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η εξελιγμένη μέθοδος μπορεί να αποτελεί «την πρώτη γνωστή απόδειξη χρήσης εργαλείου από άγριους λύκους». Η μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Ecology and Evolution, ρίχνει φως σε ένα μυστήριο: γιατί οι παγίδες για πράσινους κάβουρες—ένα χωροκατακτητικό είδος— βρίσκονταν συχνά ανοιχτές, μετακινημένες ή άδειες από δόλωμα σε αυτήν την παραλιακή περιοχή.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da National Park News (@nationalparknews)

Το μυστήριο λύθηκε χάρη στις κάμερες

Σε συνεργασία με την αυτόχθονη κοινότητα Heiltsuk, οι ερευνητές είχαν αρχικά υποψιαστεί κάποιο θαλάσσιο αρπακτικό. Όμως οι κάμερες που τοποθετήθηκαν την άνοιξη του 2024 αποκάλυψαν την πραγματική αιτία. «Η λύκαινα είδε τη σημαδούρα, κατάλαβε ότι ήταν δεμένη με την παγίδα και ήξερε ακριβώς πώς να τη σύρει μέχρι την παραλία για να βρει τροφή», εξηγεί ο Αρτέλ, εντυπωσιασμένος από «την ευφυΐα και την πολυπλοκότητα» της συμπεριφοράς.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η λύκαινα ανέπτυξε αυτή τη συμπεριφορά μέσα από δοκιμές και λάθη, επωφελούμενη από ένα απομονωμένο περιβάλλον όπου οι λύκοι εκτίθενται λιγότερο σε κινδύνους — ιδίως σε αυτούς που προκαλεί η ανθρώπινη παρουσία — και έχουν περισσότερο χρόνο να πειραματιστούν, να εξερευνήσουν και να λύσουν προβλήματα. Μια συναρπαστική ανακάλυψη που διευρύνει ακόμη περισσότερο τα γνωστά όρια των γνωστικών ικανοτήτων των λύκων.

