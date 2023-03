Με αίμα «βάφτηκε» ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που πήγαν να διερευνήσουν σήμερα Πέμπτη (16.3.2023) αστυνομικοί στο Έντμοντον στα δυτικά του Καναδά, καθώς έπεσαν νεκροί ενώ ο ένοπλος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ειδικότερα, δύο αστυνομικοί ηλικίας 30 και 35 ετών επενέβησαν σε ένα σπίτι σε κεντρικό σημείο της πόλης του Καναδά για να διερευνήσουν καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Ένας ένοπλος άρχισε να τους πυροβολεί μόλις έφτασαν και, όπως ανέφερε η αστυνομία, «δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν» με αποτέλεσμα να πέσουν νεκροί.

Ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του ενώ μια γυναίκα διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο και η κατάσταση της χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους γιατρούς.

«Το περιστατικό θα επηρεάσει την κοινότητά μας, αλλά πρέπει ο καθένας να σταθεί στο πλευρό του άλλου», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας του Έντμοντον, Ντέιλ Μακφί.

«Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και θλιβερή ημέρα», είπε ο δήμαρχος Άμαρζιτ Σόχι. «Κάθε ημέρα, οι οικογένειες των αστυνομικών αποχαιρετούν τους αγαπημένους τους όταν φεύγουν για τη δουλειά, και ελπίζουν πως θα επιστρέψουν σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Two EPS officers killed in Line of Duty; one male suspect deceased: The Edmonton Police Service is mourning the deaths of two of its members, who were shot and killed while on duty earlier this morning in a west Edmonton apartment complex. At… https://t.co/YPqioIwCOF

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό σχολίασε μέσω Twitter το περιστατικό, αναφέροντας ότι «καθημερινά οι αστυνομικοί εκτίθενται σε κινδύνους για να προστατεύσουν τους πολίτες» και ο θάνατος δύο αστυνομικών από πυρά ενόπλου στο Έντμοντον υπενθυμίζει σε όλους αυτήν την πραγματικότητα.

Every day, police officers put themselves in harm’s way to keep people safe. The news that two @EdmontonPolice officers have been killed in the line of duty reminds us of that reality. I’m sending my condolences to the officers’ loved ones and colleagues – we’re here for you.