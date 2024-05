Καναδάς: Πυρκαγιές αναγκάζουν χιλιάδες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους – «Οι φλόγες μας έχουν ζώσει»

Σε κλοιό πυρκαγιών ο Καναδάς. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους, καθώς μαίνονται εκατοντάδες πύρινα μέτωπα.

Νωρίτερα από το συνηθισμένο άρχισε η περίοδος των πυρκαγιών στον Καναδά. Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, από τη δύση μέχρι τα βορειοανατολικά, όπου μαίνονταν χθες Κυριακή (12.05.2024) εκατοντάδες μέτωπα φωτιάς.

«Οι φλόγες μας έχουν στ’ αλήθεια ζώσει», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ρομπ Φρέιζερ, δήμαρχος της πόλης Φορτ Νέλσον, απευθύνοντας αγωνιώδη έκκληση σε περίπου εκατό κατοίκους που παρέμειναν επιτόπου να φύγουν, καθώς η πόλη απειλείται από μέτωπο εκτός ελέγχου.

Η πυρκαγιά, που εκτείνεται σε περίπου 25.000 στρέμματα, μαινόταν χθες σε απόσταση 3,5 χιλιόμετρα από τα πρώτα σπίτια.

Σχεδόν 3.500 κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν, να πάνε 400 χιλιόμετρα νοτιότερα, το βράδυ της Παρασκευής (10.05.2024).

Οι πιο ήπιες καιρικές συνθήκες επέτρεψαν να ανασχεθεί κάπως η εξάπλωση της φωτιάς τη νύχτα, όμως τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά το μεσημέρι, όταν άρχισαν ξανά να πνέουν ισχυροί άνεμοι, εξήγησε ο δήμαρχος Φρέιζερ.

