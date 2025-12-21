Κόσμος

Καναδάς: Θηλυκή πολική αρκούδα υιοθέτησε ένα «ορφανό» αρκουδάκι – Έχει συμβεί μόνο 13 φορές τα τελευταία 45 χρόνια

Το μικρό αρκουδάκι πλέον έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιβίωσης
αρκούδα
Η πολική αρκούδα με το νέο της παιδάκι

Σοκαρισμένοι είναι οι βιολόγοι μετά από μία εξαιρετικά σπάνια συμπεριφορά πολικής αρκούδας στον Καναδά, η οποία φαίνεται να υιοθέτησε ένα μικρό αρκουδάκι.

Οι βιολόγοι παρατηρώντας μία κοινότητα πολικών αρκούδων κοντά στο Τσέρτσιλ, στη βόρεια Μανιτόμπα του Καναδά, παρατήρησαν ότι μία θηλυκή αρκούδα υιοθέτησε και φρόντιζε ένα αρκουδάκι που δεν ήταν δικό της, το οποίο βρήκε να περιφέρεται μόνο του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τέτοια συμπεριφορά έχει καταγραφεί μόνο 13 φορές σε 45 χρόνια. «Οι θηλυκές πολικές αρκούδες είναι πραγματικά πολύ καλές μαμάδες, οπότε έχουν προτεραιότητα τη φροντίδα των μικρών τους», εξηγεί ο Εβαν Ρίτσαρντσον, ερευνητής της οργάνωσης Environment and Climate Change Canada.

«Θεωρούμε πως αν δουν ένα αρκουδάκι που περιφέρεται στην ακτή έχοντας χάσει τη μαμά του, οι θηλυκές δεν μπορούν να συγκρατηθούν και αναλαμβάνουν τη φροντίδα του. Είναι πραγματικά περίεργη συμπεριφορά και μια ενδιαφέρουσα πλευρά της ιστορίας ζωής των πολικών αρκούδων» είπε ο ίδιος.

«Οι υιοθεσίες πολικών αρκούδων είναι πολύ σπάνιες και ασυνήθιστες και δεν γνωρίζουμε γιατί συμβαίνουν», λέει η Αλίσα ΜακΚόλ, της Polar Bears International, μιλώντας για ένα «εκπληκτικό» θέαμα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, με τη νέα του μαμά το αρκουδάκι έχει πλέον πολύ περισσότερες πιθανότητες για επιβίωση στις άγριες αυτές συνθήκες. Όπως σημειώνουν, από τις 13 υιοθεσίες που έχουν καταγραφεί σε διάστημα 45 ετών, μόνο τρία μικρά κατάφεραν να επιβιώσουν.

