Καπιτώλιο: Η στιγμή του πυροβολισμού γυναίκας μέσα στο κτίριο (σκληρές εικόνες)

Την στιγμή που οι υποστηρικτές που είχαν φτάσει μια ανάσα από την ολομέλεια μέσα στο Καπιτώλιο βγήκαν τα όπλα αφού ο όχλος είχε άγριες διαθέσεις. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πως έπεσε πυροβολισμός και μια γυναίκα από την πλευρά των εισβολέων δεχόταν μια σφαίρα στο στήθος. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.



(Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E