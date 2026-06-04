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Λωρίδα της Γάζας: 8 νεκροί σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς

Πάνω από 900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου κηρύχτηκε ανακωχή τη 10η Οκτωβρίου 2025
Palestinians stand at the site of an Israeli strike on an apartment in Gaza City June 4, 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Η Λωρίδα της Γάζας μετά τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς / Reuters
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Το Ισραήλ χτύπησε τις πρώτες πρωινές ώρες (04.06.202) την πόλη της Λωρίδας της Γάζας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, από αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιτέθηακν εναντίον διαμερισμάτων στο βορειοδυτικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κι άλλος ένας σε επιδρομή εναντίον οικήματος στον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι, στα δυτικά της πόλης, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, ο Μαχμούντ Μπασάλ. Στους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν άλλοι 15 άνθρωποι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πάνω από 900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου κηρύχτηκε ανακωχή τη 10η Οκτωβρίου 2025 -έπειτα από δυο χρόνια πολέμου, με έναυσμα την έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023-, καθώς η Λωρίδα της Γάζας παραμένει θέατρο σχεδόν καθημερινών φονικών επεισοδίων, σύμφωνα με καταμέτρηση του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Κατά τη λεγόμενη πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός, απελευθερώθηκαν οι τελευταίοι ισραηλινοί όμηροι που απέμεναν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων σε κέντρα κράτησης του Ισραήλ. Αλλά η δεύτερη φάση, κατά την οποία υποτίθεται πως θα αφοπλιζόταν η Χαμάς και θα άρχιζε να αποσύρεται προοδευτικά ο ισραηλινός στρατός, δεν προχωρά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε τον στρατό του να θέσει υπό τον έλεγχό του το 70% της Λωρίδας της Γάζας. Εκτιμάται πως σήμερα κατέχει το 60% της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής.

Στα τέλη Μαΐου ο Μοχάμεντ Όντα, που είχε μόλις αναλάβει επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό, 11 ημέρες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του.

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