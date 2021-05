Τεταμένες προμηνύεται ότι θα παραμείνουν για πολύ καιρό ακόμα οι σχέσεις των Σάσεξ με το Μπάκιγχαμ… Μετά την εκρηκτική συνέντευξη στην Όπρα, ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε πως ήθελε να εγκαταλείψει την βασιλική ζωή όταν ακόμα ήταν 20 ετών και ότι η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ τον ενθάρρυνε να συμβουλευτεί έναν ειδικό ψυχικής υγείας.

Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε στο podcast του Dax Shepard «Armchair Expert» και έκανε μια ολομέτωπη επίθεση στον πατέρα του, πρίγκιπα Κάρολο, και… όλη την βασιλική οικογένεια. Ο 36χρονος Δούκας του Σάσεξ εξομολογήθηκε ότι ήθελε να εγκαταλείψει τη βασιλική ζωή όταν ήταν περίπου 20 ετών εξαιτίας αυτού «που έκανε στη μητέρα του» πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Επίσης, συνέκρινε τη ζωή με εκείνη του πρωταγωνιστή στην ταινία The Truman Show – στη διάρκεια της οποίας ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Τζιμ Κάρεϊ ανακαλύπτει ότι η ζωή του είναι στην πραγματικότητα μια τηλεοπτική σειρά. Εξήγησε ακόμη ότι ξεκίνησε θεραπεία όταν η Μέγκαν «είδε ότι ήταν θυμωμένος». Όταν μάλιστα ρωτήθηκε πώς είναι να είσαι σε μια «μικροσκοπική ομάδα» γαλαζοαίματων που «παρακολουθείται από εκατομμύρια», ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε: «Είναι ένας συνδυασμός του The Truman Show και της ζωής σε ζωολογικό κήπο».

Μιλώντας για τη σχέση του με τον πατέρα του, ο Χάρι απάντησε πως ο πρίγκιπας Κάρολος είχε υποφέρει τόσο πολύ στην παιδική του ηλικία ως γιος της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου, και ο πόνος του αυτοματοποιήθηκε και τόν έκανε να συμπεριφέρεται ανάλογα και στον γιο του. Αυτός ήταν ένας πολύ καλός λόγος για εκείνον να εγκαταλείψει το Παλάτι, καθώς δε θα ήθελε να συμβεί το ίδιο και στα δικά του παιδιά.

«Δεν πιστεύω πως θα πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο και να κατηγορούμε κάποιον, αλλά όταν το θέμα φτάνει στα οικογενειακά, θεωρώ ότι αν εγώ έχω υποφέρει, γιατί στο παρελθόν είχε υποφέρει και ο πατέρας μου ή η μητέρα μου, τότε πρέπει να σπάσω αυτή την αλυσίδα, προκειμένου να μην υποφέρουν τα παιδιά μου», είπε χαρακτηριστικά ο πρίγκιπας Χάρι. «Υπάρχει τόσος πόνος, ο οποίος περνάει σε εμάς ανεξαρτήτως, οπότε σαν γονιός οφείλω να πω: Ξέρεις, αυτό συνέβη σε εμένα, οπότε θα σιγουρευτώ ότι δεν πρόκειται να συμβεί και στα παιδιά μου», πρόσθεσε.

