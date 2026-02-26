Karyna Shuliak, η «εξαφανισμένη» σύντροφος του Επστάιν και βασική κληρονόμος του που δεν θα πάρει ούτε σεντ

Το όνομά της είναι Karyna Shuliak, είναι από τη Λευκορωσία, είναι η τελευταία σύντροφος του Τζέφρι Επστάιν, βασική δικαιούχος της διαθήκης του και επρόκειτο να κληρονομήσει περιουσία-μαμούθ. Όμως, παρά τα 100 εκατομμύρια δολάρια και τα πολυτελή ακίνητα που της άφησε, δεν θα λάβει ούτε σεντ: οι αμερικανικές και γαλλικές αρχές έχουν παγώσει την περιουσία, ώστε τα χρήματα να πλάνε σε ταμείο αποζημίωσης των θυμάτων του καταδικασμένου παιδόφιλου.

Σύμφωνα με τη Le Monde, λίγο πριν από τον θάνατό του στη φυλακή, τον Αύγουστο του 2019, ο Επστάιν ξαναέγραψε τη διαθήκη του, κατονομάζοντας την Καρίνα Σούλιακ ως κύρια κληρονόμο. Σύμφωνα με το έγγραφο, θα λάμβανε περίπου 100 εκατ. δολάρια (περίπου 85 εκατ. ευρώ), τη μεγαλοπρεπή κατοικία του στο Μανχάταν, το διαμέρισμά του στη λεωφόρο Foch στο Παρίσι, ιδιωτικά νησιά, ράντσο στο Νέο Μεξικό και ένα δαχτυλίδι 32 καρατίων αξίας 1,2 εκατ. δολαρίων.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2009, όταν εκείνη ήταν 20 ετών και φοιτήτρια οδοντιατρικής στο Μινσκ. Ο Επστάιν, 36 χρόνια μεγαλύτερός της, την προσκάλεσε στις ΗΠΑ, καλύπτοντας όλα τα έξοδα και υποσχόμενος να τη βοηθήσει με τις σπουδές και τη βίζα της. Λίγο μετά την άφιξή της στη Νέα Υόρκη, και ενώ εκείνος είχε ήδη εκτίσει ποινή για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, η Σούλιακ έγινε η σύντροφός του.

Ο χρηματοδότης φέρεται να έκανε «δωρεά» 100.000 δολαρίων για να εξασφαλίσει την εισαγωγή της στο College of Dental Medicine του Columbia University, ενώ κινητοποίησε δικηγόρους και γνωριμίες για την άδεια παραμονής της. Όταν η βίζα της έληξε, φέρεται να την ενθάρρυνε να παντρευτεί την Τζένιφερ Κάλιν, πρώην σύντροφο του Κίμπαλ Μασκ αδελφού του Έλον Μασκ, ώστε να αποκτήσει αμερικανική υπηκοότητα – κάτι που συνέβη πριν τελικά πολιτογραφηθεί Αμερικανίδα.

Τον Αύγουστο του 2013, ο δικηγόρος μετανάστευσης Arda Beskardes έγραψε ένα email στον Επστάιν: «Πρέπει επίσης να συζητήσουμε για το γάμο το συντομότερο δυνατό. Είσαι στη Νέα Υόρκη;» Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2013 και χώρισε το 2018, λίγο αφότου η Σούλιακ έλαβε την αμερικανική υπηκοότητα. «Τώρα που είναι Αμερικανίδα, πρέπει να της οργανώσεις ένα μεγάλο πάρτι», πρότεινε ο δικηγόρος.

The mysterious heiress of Epstein will not receive a cent



Karina Shulyak, originally from Belarus, was Jeffrey Epstein’s last companion and the main beneficiary of his will. He rewrote the document in prison shortly before his death in August 2019.



According to the papers,… pic.twitter.com/lCn7NpcaeS — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2026

Τακτική επιβάτης του «Lolita Express»

Με τον καιρό, η Σούλιακ απέκτησε κομβικό ρόλο στο περιβάλλον του. Διαχειριζόταν ακίνητα, οργάνωνε κοινωνικές επαφές και εμφανιζόταν συχνά στο ιδιωτικό αεροσκάφος του, γνωστό ως «Lolita Express».

Συναισθηματική και αφοσιωμένη, του έστελνε ερωτικά μηνύματα γεμάτα λατρεία. «Σ’ αγαπώ πάρα πολύ, θα με έχεις πάντα δίπλα σου, ό,τι κι αν συμβεί, αρκεί να σε κάνει ευτυχισμένο», του έγραφε το 2012. Σε άλλο email τον αποκαλούσε «τον πιο αγνό άνθρωπο απ’ όλους τους άνδρες».

Ωστόσο, η ακόρεστη επιθυμία του για νεαρές γυναίκες δύσκολα θα μπορούσε να της είναι άγνωστη. Η ίδια ήταν τακτική επιβάτης του διαβόητου «Lolita Express», του ιδιωτικού αεροσκάφους που χρησιμοποιούσε ο καταδικασμένος χρηματοδότης για να μεταφέρει ανήλικα κορίτσια. Φωτογραφίες τη δείχνουν επανειλημμένα μέσα στο αεροπλάνο.

Ένα πράγμα θεωρείται βέβαιο: ο Επστάιν έπαιζε τον ρόλο του στοργικού προστάτη. Το δαχτυλίδι των 32 καρατίων προοριζόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, να επισφραγίσει τον αρραβώνα τους, ενώ η νεαρή γυναίκα ζούσε μέσα στη χλιδή.

Σύμφωνα με τη ρωσική ταμπλόιντ Argumenty i Fakty, ο Επστάιν βελτίωσε αισθητά τη ζωή των γονιών της, Φιόντορ και Τατιάνα, ενός ταπεινού ζευγαριού στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

Wo ist Karyna Shuliak? Ich stelle diese Frage jetzt schon zum dritten Mal. Das macht die Sache nicht besser, ich weiß.



Jedoch scheint sie eine wichtige Schlüsselfigur im Leben von diesem abartigen Typen gespielt zu haben. Sie muss zur Rede gestellt werden. #EpsteinFiles pic.twitter.com/XmCe8ZHUJb — Freiheitsmensch (@Freiheit_m2030) February 9, 2026

Μετά από μεταφορές δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, φέρεται να μετακόμισαν σε «διαμέρισμα υψηλών προδιαγραφών». Το δημοσίευμα υποστήριζε επίσης ότι κάλυψε πλήρως τα έξοδα της χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της, για την αφαίρεση όγκου σε κλινική της Νέας Υόρκης το 2013.

Ο Επστάιν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Λευκορωσία. Το 2016 υπέβαλε αίτηση για βίζα, δηλώνοντας ότι επιθυμούσε «να εξερευνήσει πιθανές επενδύσεις», σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσε στο προξενείο της χώρας στη Νέα Υόρκη. Από την πλευρά της, η Σούλιακ δεσμευόταν εγγράφως να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της.

Το ταξίδι, ωστόσο, φαίνεται πως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τη Λευκορωσία δεν σχετιζόταν τόσο με στρατολόγηση κοριτσιών, όσο με το γεγονός ότι οι πρόγονοί του κατάγονταν από εκεί και επιθυμούσε «να επανασυνδεθεί με τις ρίζες του».

Παρά τη στενή τους σχέση και τη χλιδάτη ζωή που της προσέφερε – ακόμη και οικονομική στήριξη στους γονείς της στη Λευκορωσία – η τεράστια περιουσία που της άφησε δεν θα φτάσει ποτέ στα χέρια της.

Οι αρχές έχουν δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία, κρίνοντας ότι θα πρέπει να διατεθούν για την αποζημίωση των θυμάτων του σκανδάλου που συγκλόνισε τις ΗΠΑ και όχι μόνο.