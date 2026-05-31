Στην Ιταλία ύποπτο κρούσμα Έμπολα – Ο άνδρας είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο Κονγκό

Οι αρχές στη Ρώμη τονίζουν ότι ο κίνδυνος σοβαρού αριθμού κρουσμάτων Έμπολα, στην Ιταλία, παραμένει πολύ χαμηλός
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Ένας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κονγκό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας, όπου έκανε τεστ για ανίχνευση Έμπολα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας.

Ο συγκεκριμένος πολίτης, του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά τα προσωπικά στοιχεία, έχει τεθεί σε απομόνωση και το τεστ για τον Έμπολα πρόκειται να επεξεργαστεί το νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης, Λάτζαρο Σπαλαντσάνι.

Από το υπουργείο Υγείας της Ρώμης υπογραμμίσθηκε και πάλι, πάντως, ότι ο κίνδυνος σοβαρού αριθμού κρουσμάτων Έμπολα, στην Ιταλία, παραμένει πολύ χαμηλός.

