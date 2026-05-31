Αραγτσί: Οι διαπραγματεύσεις και οι ανταλλαγές μηνυμάτων του Ιράν με τις ΗΠΑ συνεχίζονται

Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής (31.05.2026) μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαιώνοντας τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία» αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.