Κόσμος

CNN: Το Ιράν αποκατέστησε τις βομβαρδισμένες υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων και είναι πάλι ετοιμοπόλεμο – Δορυφορικές εικόνες

Η Τεχεράνη φαντάζει πάλι έτοιμη να εκτοξεύσει πολύ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής
Ιρανικοί πύραυλοι των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην Τεχεράνη
Ιρανικοί πύραυλοι των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην Τεχεράνη / Majid Asgaripour / West Asia News Agency μέσω REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το Ιράν κλείνει τις «πληγές» που άνοιξε ο πόλεμος! Το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, οι οποίες χτυπήθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αναφέρει την Κυριακή το CNN επικαλούμενο δορυφορικές εικόνες.

Για αρκετές εβδομάδες, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ περιόρισαν την πρόσβαση του Ιράν στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων του, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων.

Ωστόσο οι δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN δείχνουν ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν μπορούν να καταστραφούν απλώς στοχεύοντας τις εισόδους των σηράγγων.

Το Ιράν έχει επισκευάσει και άλλα τμήματα των βάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για να εμποδίσουν τη χρήση τους από εκτοξευτές πυραύλων. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι κρατήρες έχουν πλέον καλυφθεί, ενώ σε δύο τοποθεσίες έχουν ακόμη και ασφαλτοστρωθεί εκ νέου.

Με τις συγκεκριμένες ενέργειες το Ιράν φαντάζει έτοιμο να εκτοξεύσει πολύ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, κάτι που όπως αναφέρουν οι ειδικοί αναδεικνύει τα όρια της αμερικανικής στρατηγικής βομβαρδισμών.

Κατά τη διάρκεια των μαχών, το Ιράν εργάστηκε για να καθαρίσει τις θαμμένες εισόδους των σηράγγων με μεγάλο κίνδυνο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συχνά χτυπούσαν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την εκσκαφή.

 

Αυτή η εργασία επέτρεψε στην Τεχεράνη να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αν και με πολύ μειωμένο ρυθμό.

 

Από την κατάπαυση του πυρός, πριν από περισσότερες από επτά εβδομάδες, οι ιρανικές προσπάθειες για την εκσκαφή των βάσεων έχουν επιταχυνθεί σημαντικά. Έτσι, εφόσον οι εχθροπραξίες ξαναρχίσουν, το Ιράν είναι σε θέση να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους όσο διαθέτει εκτοξευτές και πληρώματα, ακόμη και αν η παραγωγή έχει σταματήσει», δήλωσε ο Σαμ Λέαρ, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων «Τζέιμς Μάρτιν», ο οποίος αναλύει τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τους εκτοξευτές να οπλιστούν με το άφθονο απόθεμα πυραύλων που διαθέτουν ακόμη οι Ιρανοί», προσέθεσε.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι ικανός να πετυχαίνει τακτικές επιτυχίες, και η εξουδετέρωση και η καταστολή της ιρανικής πυραυλικής δύναμης αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού», δήλωσε ο Λέαρ. «Ωστόσο, αν αυτό δεν συνοδεύεται από μια σειρά λογικών στρατηγικών πολεμικών στόχων και μια εφικτή θεωρία νίκης, μπορεί να καταλήξει σε στρατηγική αποτυχία», συμπλήρωσε.

 

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματα του CNN, επαναλαμβάνοντας μία προηγούμενη δήλωση ότι «ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει τις αποστολές του στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος Τραμπ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
280
96
85
83
80
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εργοδότες στη Βρετανία προσλαμβάνουν ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να «ξετρυπώσουν» τους υπαλλήλους που κλέβουν εταιρείες ή δηλώνουν ψευδώς «άρρωστοι»
Οι ιδιωτικοί ντεντέκτιβ κλήθηκαν να συλλέξουν πληροφορίες για εργαζόμενους που είναι ύποπτοι για κατάχρηση του συστήματος
iStock
Νετανιάχου: «Επιστρέψαμε μια ισχυρότεροι από ποτέ – Έχουμε σκοτώσει χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ»
Χαρακτήρισε την κατάληψη του ιστορικού Κάστρου Μποφόρ και της γύρω στρατηγικής κορυφογραμμής στον νότιο Λίβανο ως «ουσιαστική μεταβολή» στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ
Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου
Newsit logo
Newsit logo