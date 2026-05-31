CNN: Το Ιράν αποκατέστησε τις βομβαρδισμένες υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων και είναι πάλι ετοιμοπόλεμο – Δορυφορικές εικόνες

Το Ιράν κλείνει τις «πληγές» που άνοιξε ο πόλεμος! Το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, οι οποίες χτυπήθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αναφέρει την Κυριακή το CNN επικαλούμενο δορυφορικές εικόνες.

Για αρκετές εβδομάδες, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ περιόρισαν την πρόσβαση του Ιράν στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων του, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο οι δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN δείχνουν ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν μπορούν να καταστραφούν απλώς στοχεύοντας τις εισόδους των σηράγγων.

Το Ιράν έχει επισκευάσει και άλλα τμήματα των βάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για να εμποδίσουν τη χρήση τους από εκτοξευτές πυραύλων. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι κρατήρες έχουν πλέον καλυφθεί, ενώ σε δύο τοποθεσίες έχουν ακόμη και ασφαλτοστρωθεί εκ νέου.

Με τις συγκεκριμένες ενέργειες το Ιράν φαντάζει έτοιμο να εκτοξεύσει πολύ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, κάτι που όπως αναφέρουν οι ειδικοί αναδεικνύει τα όρια της αμερικανικής στρατηγικής βομβαρδισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια των μαχών, το Ιράν εργάστηκε για να καθαρίσει τις θαμμένες εισόδους των σηράγγων με μεγάλο κίνδυνο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συχνά χτυπούσαν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την εκσκαφή.

– According to a CNN analysis of recent Airbus Defence and Space satellite imagery, Iran has used bulldozers and dump trucks to rapidly reopen at least 50 blocked tunnel entrances across 18 underground missile sites since the ceasefire took effect in early April 2026.… pic.twitter.com/JCthN7WVL3 — The Informant (@theinformant_x) May 30, 2026

Αυτή η εργασία επέτρεψε στην Τεχεράνη να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αν και με πολύ μειωμένο ρυθμό.

Iran has reopened around 50 of the 69 tunnel entrances that were sealed by US and Israeli strikes at underground missile facilities.



Iranians have exceeded all timelines the intelligence community had for reconstitution, according to CNN pic.twitter.com/VCDJxpzVza — Ongoing World (@ongoing_world) May 31, 2026

Από την κατάπαυση του πυρός, πριν από περισσότερες από επτά εβδομάδες, οι ιρανικές προσπάθειες για την εκσκαφή των βάσεων έχουν επιταχυνθεί σημαντικά. Έτσι, εφόσον οι εχθροπραξίες ξαναρχίσουν, το Ιράν είναι σε θέση να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους όσο διαθέτει εκτοξευτές και πληρώματα, ακόμη και αν η παραγωγή έχει σταματήσει», δήλωσε ο Σαμ Λέαρ, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων «Τζέιμς Μάρτιν», ο οποίος αναλύει τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τους εκτοξευτές να οπλιστούν με το άφθονο απόθεμα πυραύλων που διαθέτουν ακόμη οι Ιρανοί», προσέθεσε.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι ικανός να πετυχαίνει τακτικές επιτυχίες, και η εξουδετέρωση και η καταστολή της ιρανικής πυραυλικής δύναμης αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού», δήλωσε ο Λέαρ. «Ωστόσο, αν αυτό δεν συνοδεύεται από μια σειρά λογικών στρατηγικών πολεμικών στόχων και μια εφικτή θεωρία νίκης, μπορεί να καταλήξει σε στρατηγική αποτυχία», συμπλήρωσε.

Iran has reopened around 50 of the 69 tunnel entrances that were sealed by US and Israeli strikes at underground missile facilities.



Iranians have exceeded all timelines the intelligence community had for reconstitution, according to CNN pic.twitter.com/WHdNScfvaV — Antiapsa Blog (@Antisapa1) May 31, 2026

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα ευρήματα του CNN, επαναλαμβάνοντας μία προηγούμενη δήλωση ότι «ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει τις αποστολές του στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος Τραμπ».