Βρετανία: Εργοδότες προσλαμβάνουν ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να «ξετρυπώσουν» τους υπαλλήλους που κλέβουν εταιρείες ή δηλώνουν ψευδώς «άρρωστοι»

Οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ συνήθως συνδέονται με τον κόσμο της διεθνούς διπλωματίας ή των πολιτικών υποθέσεων, όπου διακυβεύονται υψηλά διακύβευματα. Ωστόσο, στους ιδιωτικούς πράκτορες προσφέρεται πλέον ένας νέος τύπος πελάτη: Οι μεγαλύτεροι εργοδότες της Βρετανίας, οι οποίοι θέλουν να εντοπίσουν εργαζόμενους που κλέβουν από τη δουλειά ή προσποιούνται ότι είναι άρρωστοι.

Ντετέκτιβ σε ολόκληρη τη Βρετανία αναφέρουν ότι κατακλύζονται από αιτήματα εργοδοτών που επιθυμούν να ξεσκεπάσουν εργαζόμενους που πιστεύουν ότι εκμεταλλεύονται το σύστημα. Ένας εκ των ιδιωτικών πρακτόρων αυτών, ο Timothy Burchell που διευθύνει μια εταιρεία ιδιωτικών ερευνών με έδρα το Λονδίνο, είπε ότι του έχουν ανατεθεί όλο και περισσότερες υποθέσεις από εργοδότες που σχετίζονται με μακροχρόνιες ασθένειες και καταχρήσεις της τηλεργασίας.

Οι πελάτες του, όπως ανέφερε μιλώντας στην Telegraph, περιλαμβάνουν από τα μεγαλύτερα ονόματα του Λονδίνου έως τα πιο γνωστά δικηγορικά γραφεία της Βρετανίας, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τα ονόματα των εταιρειών για τις οποίες εργάζεται. «Είχαμε ένα αίτημα πελάτη για μακροχρόνια παρακολούθηση ενός υπαλλήλου που απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω υποτιθέμενης μυοσκελετικής βλάβης. Ο υπάλληλος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια για τουλάχιστον έξι μήνες», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Τον εντοπίσαμε μετά από περίπου τέσσερις μήνες, και εξακολουθούσε να ισχυρίζεται ότι ήταν ανάπηρος. Τον παρακολουθήσαμε για περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες, και κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ή τεσσάρων ημερών, τον είδαμε να πηγαίνει σε κέντρα κηπουρικής και να αγοράζει μεγάλους σάκους με λίπασμα, τους οποίους έβαζε πολύ επιδέξια στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Ένας άλλος πελάτης μας από τον τομέα της τεχνολογίας ήθελε να παρακολουθήσουμε έναν υπάλληλο αρκετά υψηλού επιπέδου που ισχυριζόταν ότι δεν μπορούσε να εργαστεί λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αυχένα. Τους παρακολουθήσαμε καθημερινά να πηγαίνουν στη δουλειά σε έναν από τους κύριους ανταγωνιστές του πελάτη μας».

Η αυξανόμενη χρήση ιδιωτικών ντετέκτιβ για την παρακολούθηση των υπαλλήλων έχει τροφοδοτηθεί από την πιο επιεική προσέγγιση όσον αφορά την παρουσία στο γραφείο. Η Βρετανία αποτελεί από καιρό την πρωτεύουσα της τηλεργασίας στην Ευρώπη, με μέσο όρο 1,8 ημέρες τηλεργασίας την εβδομάδα. Ορισμένες εταιρείες πιέζουν για την επιστροφή στο γραφείο, προκειμένου να διασφαλίσουν την παραγωγικότητα και να παραμείνουν ανταγωνιστικές έναντι των αντιπάλων τους.

Ωστόσο, οι εργοδότες δυσκολεύονται να επιβάλουν την πλήρη επιστροφή στην εργασία στο γραφείο, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν συνηθίσει την ευελιξία της εργασίας από το σπίτι. Όσον αφορά την εργασία από το σπίτι, οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν πρόκειται απλώς για περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους ή κάνουν γυμναστική κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

«Οι άνθρωποι θα πουν ότι εργάζονται τα βράδια, αλλά στην πραγματικότητα βγαίνουν για δείπνο», λέει ο Burchell. «Άλλες φορές οι άνθρωποι κάνουν πολύ μακρά μεσημεριανά διαλείμματα ή πηγαίνουν για ψώνια. Μερικές φορές λείπουν όλη την μέρα».

Ο Aaron Bond, διευθυντής του ιδιωτικού γραφείου ερευνών Bond Rees, λέει ότι το 90% των υποθέσεων που δέχεται προέρχονται από εργοδότες και αφορούν είτε άτομα που εργάζονται από το σπίτι είτε άτομα που παίρνουν αναρρωτική άδεια. Η αναρρωτική άδεια πάντα εκμεταλλευόταν, λέει, αλλά οι υποθέσεις που αφορούν την εργασία από το σπίτι έχουν «εκτοξευθεί από την εποχή του Covid».

«Δεχόμαστε κρατήσεις τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα και είναι τόσο συνηθισμένο φαινόμενο που φυσικά δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις δουλειές», λέει ο Bond. «Η κατάσταση είναι σταθερή από την εμφάνιση του Covid, αλλά η τάση είναι ανοδική. Έχω περισσότερη δουλειά από ποτέ».

Ο Μποντ αναφέρει ότι η τελευταία δουλειά που ανέλαβε ήταν στο Κρόιντον, στο νότιο Λονδίνο, όπου του ανατέθηκε να ερευνήσει έναν υπάλληλο μιας μεγάλης εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της τεχνολογίας. Λέει ότι ο εν λόγω άνδρας βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια για 11 μήνες, καθώς είχε τόσο σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα που δεν του επέτρεπαν να καθίσει στο γραφείο του.

«Ήξεραν ότι ο τύπος ασχολούνταν με τη φυσική του κατάσταση και ένας από τους συναδέλφους του είπε ότι έδινε μαθήματα σε ένα τοπικό γυμναστήριο», λέει. «Πράγματι, βρισκόταν έξω και επισκεπτόταν τακτικά ένα τοπικό γυμναστήριο. Τον παρακολουθήσαμε για μια εβδομάδα και κατέληξε να δώσει σε εμένα και τον συνάδελφό μου μια προσωπική προπόνηση. Ήταν απασχολημένος να μας λέει πώς προπονούταν για τρίαθλα!»

Αυτό συμβαίνει καθώς τα στοιχεία του NHS δείχνουν ότι εκδόθηκαν 11 εκατομμύρια βεβαιώσεις απουσίας το περασμένο έτος – αύξηση κατά ένα πέμπτο, σε σύγκριση με το 2021. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτή την κουλτούρα των βεβαιώσεων απουσίας, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που παρέχει στους εργαζόμενους που έχουν πάρει αναρρωτική άδεια επιπλέον υποστήριξη και τους εντάσσει σε «σχέδια επιστροφής στην εργασία».

Ο Mike LaCorte, πρόεδρος της Ένωσης Βρετανών Ερευνητών, αναφέρει ότι η πρόσληψη επαγγελματία ερευνητή αποτελεί την έσχατη λύση για τους εργοδότες. Λέει ότι η πρόσληψη ενός ντεντέκτιβ, γίνεται μετά από καταγγελία ή άλλα περιστατικά στοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σχεδόν βέβαιοι για το παράπτωμα, αλλά χρειάζονται βοήθεια για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος καταγγελίας, έμμεσες ενδείξεις, για να δικαιολογηθεί η έρευνα που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τη νομιμότητα και την αναλογικότητα», λέει. «Αμφιβάλλω αν κάποιος αξιόπιστος εργοδότης παρακολουθεί τυχαία έναν υπάλληλο που έχει δηλώσει άρρωστος μια συγκεκριμένη μέρα. Αυτό γίνεται όταν υπάρχει ένα σαφές μοτίβο συμπεριφοράς».