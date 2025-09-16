Κατάδικοι σε φυλακή της Κύπρου κατηγορούνται πως βίαζαν συγκρατούμενό τους και τραβούσαν βίντεο

Στη δημοσιότητα βγήκε ένα εξοργιστικό βίντεο από τις φυλακές της Κύπρου, στο οποίο φαίνεται πως ένας κρατούμενος πέφτει θύμα βιασμού από τους συγκρατούμενούς του, όπως μεταδίδει το Cyprus Times.

Στα σοκαριστικά πλάνα φαίνεται ο κρατούμενος να κάθεται γονατισμένος πάνω σε κουβέρτα στο πάτωμα κελιού στις φυλακές της Κύπρου και ένας συγκρατούμενός του να τον αναγκάζει σε στοματικό σεξ. Το φερόμενο ως θύμα έχει καταγγείλει ήδη στις αρχές τον βιασμό του από το συγκεκριμένο άτομο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γύρω από τους άνδρες ακούγονται άλλοι συγκρατούμενοί τους που τους παρακολουθούν. Κάποιος από αυτούς μάλιστα είναι και αυτός που τους βιντεοσκοπεί.

Το Cyprus Times που αποκάλυψε το θέμα, αναφέρει πως 2 στελέχη των φυλακών ενημερώθηκαν για τους βιασμούς αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το ίδιο μέσο, οι φερόμενοι ως δράστες απειλούσαν το θύμα ότι θα στείλουν το βίντεο στους συγγενείς του.

Τα πλάνα εν τέλει κυκλοφόρησαν στα κινητά των κατάδικων, με αποτέλεσμα συγγενικό πρόσωπο του κρατουμένου να προχωρήσει σε καταγγελία. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τα όσα φριχτά έζησε και το φερόμενο ως θύμα, κατηγορώντας συγκεκριμένους συγκρατούμενούς του.

Ο συγκεκριμένος κατάδικος φαίνεται πως πέφτει συχνά θύμα ξυλοδαρμού μέσα στη συγκεκριμένη φυλακή. Το ίδιο μέσο κάνει λόγο για τριτοκοσμικές συνθήκες, χρήση κινητών και ναρκωτικών εντός της φυλακής, με τα στελέχη του ιδρύματος να μην κάνουν τίποτα για αυτό.