Κατάρ: «Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται πολύ εντατικά»

«Εργαζόμαστε παράλληλα με όλους τους γείτονές μας και τις φιλικές χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, όπως η Τουρκία και το Ομάν» λέει η Ντόχα
Μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου φωνάζουν συνθήματα πίστης στους Φρουρούς της Εαπανάστασης του Ιράν
Μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου φωνάζουν συνθήματα πίστης στους Φρουρούς της Εαπανάστασης του Ιράν / Hamed Malekpour / Islamic consultative assembly news agency / WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS

«Πυρετώδεις» φαίνεται πως είναι οι προεργασίες στο παρασκήνιο μετά την εντολή του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Μετά τις ασφυκτικές πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ιράν για να «κλείσουν» οι δύο πλευρές μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, χώρες που έχουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές, όπως το Κατάρ και οι ΗΠΑ θα έχουν σημαντικό ρόλο στις επαφές.

Ειδικότερα, το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα (03.02.2026) ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται «πολύ εντατικά» στην περιοχή για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, για τις οποίες η Τεχεράνη δήλωσε ότι προετοιμάζεται.

«Οι προσπάθειες συνεχίζονται πολύ εντατικά» σημείωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα.

«Εργαζόμαστε παράλληλα με όλους τους γείτονές μας και τις φιλικές χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε», διευκρίνισε, αναφέροντας την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία.

Το Σάββατο (31.01.2026) ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, συναντήθηκε με τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ιρανικής ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, στην Τεχεράνη και επανεξέτασε τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

