Καταρρέει η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2025

Η δυναμική που στήριζε την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία εξασθενεί, και τα στοιχεία προκαλούν ήδη ανησυχία στους αναλυτές.

Τα δεδομένα που συγκέντρωσε το Ινστιτούτο του Κιέλου, ένας ανεξάρτητος ερευνητικός φορέας, δείχνουν ότι η Ευρώπη δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό που είχε παρατηρηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2025, την ώρα που πλέον αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία που έχει δεχθεί εισβολή από τη Ρωσία.

Ευρωπαϊκή επιβράδυνση την ώρα που η Ουάσινγκτον έχει αποσυρθεί

Ο Κρίστοφ Τρέμπες, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Kiel Institut, επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις έχουν μειωθεί αισθητά από το καλοκαίρι. Πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν σχεδόν πλήρως τις στρατιωτικές παραδόσεις — μια απόφαση που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο — η Ουάσινγκτον παρείχε πάνω από το ήμισυ του συνολικού όγκου της βοήθειας. Αν και οι Ευρωπαίοι αρχικά κατάφεραν να καλύψουν μεγάλο μέρος αυτού του κενού, δυσκολεύονται εδώ και μήνες να διατηρήσουν τον ρυθμό.

Σύμφωνα με τις προβολές των ερευνητών, αν η τάση που παρατηρήθηκε έως τον Οκτώβριο συνεχίστηκε, το 2025 θα είναι το έτος με τις λιγότερες νέες στρατιωτικές παραδόσεις προς την Ουκρανία από το 2022. Μια εξέλιξη με βαριές συνέπειες, καθώς οι μάχες συνεχίζονται.

Ποσά σε πτώση και μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών

Στους πρώτους δέκα μήνες του 2025, η Ουκρανία έλαβε στρατιωτική βοήθεια ύψους 32,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες. Για να ξεπεραστεί το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί (37,6 δισ. ευρώ το 2022), οι σύμμαχοι θα πρέπει να παραδώσουν περισσότερα από 5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Για να φτάσουν τον μέσο όρο της περιόδου 2022–2024 (41,6 δισ.), θα χρειάζονταν πάνω από 9 δισ. ευρώ — ένας στόχος που θεωρείται δύσκολος.

Επιπλέον, από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο, η μηνιαία βοήθεια δεν ξεπέρασε ποτέ τα 2 δισ. ευρώ. Ορισμένες χώρες πάντως ενίσχυσαν την προσπάθεια: η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο διπλασίασαν ή και τριπλασίασαν τη συνεισφορά τους. Αντίθετα, η Ιταλία μείωσε τη δική της κατά 15 %, ενώ η Ισπανία δεν παρείχε καμία στρατιωτική βοήθεια το 2025.

Οι Βρυξέλλες αναζητούν λύση μέσω των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Μπροστά σε αυτήν την αποδυνάμωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ανοίξει έναν νέο δρόμο χρηματοδότησης. Σκοπεύει να αξιοποιήσει περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικών πόρων που έχουν δεσμευθεί στην ΕΕ, ώστε να σχηματιστεί ένα δάνειο προς το Κίεβο. Στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία που θα ξεκλειδώνει 90 δισ. ευρώ στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, το σχέδιο αντιμετωπίζει έντονη αντίσταση, κυρίως στο Βέλγιο. Ο προβλεπόμενος μηχανισμός προβλέπει ότι η Euroclear — που έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες — θα χορηγήσει δάνειο στην ΕΕ, η οποία με τη σειρά της θα δανείσει τα ποσά στο Κίεβο. Η βελγική κυβέρνηση φοβάται ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από τη Ρωσία, ένας κίνδυνος που ενδέχεται να καθυστερήσει μια πρωτοβουλία που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη χρηματοπιστωτική στήριξη της Ουκρανίας.