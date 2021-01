Καταζητούμενος για κλάματα: «Εμφανίστηκε» σε post της αστυνομίας γιατί κορόιδευαν τα μαλλιά του (pics)

Συνέβη και αυτό… Καταζητούμενος στην Βρετανία σχολίασε κάτω από το post της αστυνομίας στο Facebook, γιατί η φωτογραφία με την οποία τον αναζητούσαν ήταν… χάλια.

O 37χρονος Darren Whitmore, σύμφωνα με την Daily Mail, καταζητούνταν ως ύποπτος επίθεσης από την αστυνομία του Warwickshire. Στις 3 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αρχές ανέβασαν μία φωτογραφία του Darren Whitmore στο Facebook. «Ο Darren Whitmore είναι λευκός, με ύψος 1,82 και λεπτός. Τώρα έχει φωτεινά μπλε μαλλιά κι ένα τατουάζ πάνθηρα στο αριστερό του χέρι» έγραφε η ανάρτηση της αστυνομίας του Warwickshire.

We’re appealing for help to locate 37-year-old Darren Whitmore.



We would like to speak to him in connection with an assault in December.



Darren is 6’, of a slim build, with blue hair. He has links to Nuneaton & Bedworth.



If anyone has seen him call 101: https://t.co/ysCYSKbnkw pic.twitter.com/LbIk3TI8FP