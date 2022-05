Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (23.05.2022) στο Αμπαντάν του Ιράν μετά την κατάρρευση κτιρίου δέκα ορόφων. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και 80 εγκλωβισμένους.

«Τμήματα του 10όροφου κτιρίου Metropol, που βρίσκεται στο Abadan, πρωτεύουσα της επαρχίας Khuzestan, κατέρρευσαν», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στο Ιράν, σημειώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις ήταν ακόμη υπό κατασκευή.

Ένας πρώτος απολογισμός – όπως μεταδίδουν κάποια τοπικά ΜΜΕ – αναφέρει πέντε νεκρούς, είκοσι τραυματίες και τουλάχιστον ογδόντα εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Άλλες πληροφορίες ωστόσο κάνουν λόγο ακόμα και για 27 τραυματίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κτίριο κατέρρευσε. Βίντεο με τις εικόνες καταστροφής έχουν αρχίσει να κάνουν ήδη τον γύρο των social media.

Δείτε βίντεο:

One big part of the Metropole building with 10 floors in the center of Abadan is collapsed.#IranTruth#متروپل_آبادانpic.twitter.com/fNzTHQxPTu — 🌱Bahar🍃 (@BaHaR_Baghi) May 23, 2022

Διασώστες έχουν σπεύσει στο σημείο, βοηθώντας στον απεγκλωβισμό των πολιτών. Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι δυνάμεις σπεύδουν και από άλλες περιοχές.

Δείτε εικόνες:

May 23 – Abadan, SW #Iran

A 10-story building known as Metropol collapsed/5 dead/27 injured/80+ trapped under rubble/Abadan MP blamed local officials responsible for building and inaugurating Metropol in 2019. pic.twitter.com/e7Bq19ZFpl — Iran News Wire (@IranNW) May 23, 2022

#BREAKING : A 10-storey apartment collapsed in #Abadan city of #Khuzestan province of #Iran. The incident left one person dead and four others have been injured. pic.twitter.com/nc9QfOvc7G — H2 News Agency (@h2newsagency) May 23, 2022

ساختمانی که بارها هشدار ریزش و غیر استاندارد بودن آن داده شده بود اما توجهی نشد.

و این شد نتیجه کارِ

مافیای ساختمان سازی آبادان (عبدالباقی)

با مجوز ها شهرداری و مدیریت وقت منطقه آزاد اروند و همچنین شریعتی استاندار وقت.#آبادان#آبادان_تسلیت#ساختمان_متروپل pic.twitter.com/sR3jkoUqJU — Abadan news|آبادان نیوز (@abadan_news) May 23, 2022

Την είδηση επιβεβαιώνουν και στελέχη του Ερυθρού Σταυρού, που συμμετέχουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

#BREAKING: Five dead, at least 80 trapped under partly collapsed 10-storey building in #Iran’s Abadan – State TV https://t.co/7GQDFFOCIG pic.twitter.com/qtb31sd1sN — Arab News (@arabnews) May 23, 2022

Με πληροφορίες από Arab News και ΑΠΕ-ΜΠΕ