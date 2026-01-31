Κάθριν Ο’ Χάρα: Η σπάνια πάθηση «situs inversus» που έπασχε η ηθοποιός – Η καρδιά της ήταν στη δεξιά πλευρά

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της ηθοποιού Κάθριν Ο’Χάρα που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 30.01.2026, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έπειτα από σύντομη ασθένεια, όπως μετέδωσε το Variety.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η ηθοποιός είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Όπως ανέφερε το Page Six, διασώστες κλήθηκαν στο σπίτι της πρωταγωνίστριας της σειράς «Schitt’s Creek» και τη μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Το πρακτορείο που τη εκπροσωπούσε επιβεβαίωσε ότι πέθανε «μετά από σύντομη ασθένεια».

Τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά. Ωστόσο, η Καναδή ηθοποιός, γνωστή και από τον ρόλο της μητέρας του Κέβιν στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι», είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική πάθηση, τη δεξτροκαρδία με situs inversus.

Η πάθηση αυτή σημαίνει ότι τα όργανα του σώματος βρίσκονται σε αντίθετη θέση από τη φυσιολογική, με την καρδιά να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θώρακα. Είναι εξαιρετικά σπάνια και εμφανίζεται περίπου σε έναν στους 10.000 ανθρώπους, χωρίς συνήθως να προκαλεί προβλήματα υγείας.

Η ίδια είχε ανακαλύψει την κατάστασή της πριν από περίπου 20 χρόνια, έπειτα από μια ακτινογραφία, και συχνά μιλούσε για αυτήν με χιούμορ. Παρά τη σπάνια αυτή ιδιαιτερότητα, συνέχισε κανονικά τη ζωή και την καριέρα της, διατηρώντας θετική στάση και μοιραζόμενη την εμπειρία της σε συνεντεύξεις και δημόσιες εμφανίσεις.