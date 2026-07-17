Κόσμος

Κατολίσθηση στην Κίνα: Άγνωστο πόσοι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια – Τα βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης πολυώροφων κτιρίων

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα
Κατολίσθηση στην Κίνα: Άγνωστο πόσοι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια – Τα βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης πολυώροφων κτιρίων
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Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχουν θαφτεί ζωντανοί έπειτα από κατολίσθηση σε επαρχία στα ανατολικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών κτιρίων με διαμερίσματα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την κατολίσθηση στην Κίνα, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.

Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.

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