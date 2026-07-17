Κατολίσθηση στην Κίνα: Άγνωστο πόσοι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια – Τα βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης πολυώροφων κτιρίων

Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχουν θαφτεί ζωντανοί έπειτα από κατολίσθηση σε επαρχία στα ανατολικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών κτιρίων με διαμερίσματα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την κατολίσθηση στην Κίνα, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.
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#EXCLUSIVE LANDSLIDE IN CHONGQING, CHINA— Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) July 17, 2026
Friday, 17th July 2026 pic.twitter.com/w6USUyllvk
Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.
A landslide buried several residential buildings along the Wujiang river in Chongqing, southwestern China on Friday (July 17), trapping an unknown number of people, according to local media.#China #Chongqing #Landslide #NaturalDisaster #Rescue #EmergencyResponse #DisasterNews pic.twitter.com/RyqVF7CTRu— VIRAL VOLT (@ViralVolT1) July 17, 2026
【重庆山体塌方】— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) July 17, 2026
7月17日，重庆彭水乌江三桥附近发生山体垮塌。一段行车记录仪视频记录下了垮塌瞬间，山体突然滑落，事发前未见明显征兆，现场也未见人员提前撤离。 https://t.co/tT99M9tBPf pic.twitter.com/fUlS0AtQvw
Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.
Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026
Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA
Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.