Κατολίσθηση στην Κίνα: Άγνωστο πόσοι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια – Τα βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης πολυώροφων κτιρίων

Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχουν θαφτεί ζωντανοί έπειτα από κατολίσθηση σε επαρχία στα ανατολικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών κτιρίων με διαμερίσματα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την κατολίσθηση στην Κίνα, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.

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#EXCLUSIVE LANDSLIDE IN CHONGQING, CHINA



Friday, 17th July 2026 pic.twitter.com/w6USUyllvk — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) July 17, 2026

Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China.



Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.