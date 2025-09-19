Συμβαίνει τώρα:
Καυστικός ο Τζον Στιούαρτ κατά του Τραμπ μετά την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ: «Καλησπέρα από τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας»

Επιστρέφοντας στο Comedy Central, ο παρουσιαστής σατίρισε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη λογοκρισία γύρω από την υπόθεση του Τζίμι Κίμελ, σε ένα σόου γεμάτο ειρωνεία και πολιτική κριτική
Ο Τζον Στιούαρτ στο The Daily Show
Ο Τζον Στιούαρτ στο The Daily Show / Πηγή: Youtube

Το βράδυ της Πέμπτης (18.09.2025), ο Τζον Στιούαρτ ανέλαβε να απαντήσει στον Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ είχε ανασταλεί από το ABC, ο κωμικός άνοιξε το «Daily Show» αυτοπαρουσιαζόμενος ως «ένας πατριωτικά υπάκουος οικοδεσπότης, εγκεκριμένος από την κυβέρνηση», μιμούμενος το άγχος ενός παρουσιαστή που βρίσκεται διαρκώς υπό επιτήρηση.

Με το χαρακτηριστικό καυστικό του ύφος, ο Τζον Στιούαρτ γελοιοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δική του οπτική για την ασφάλεια: περιέγραψε τη Νέα Υόρκη ως «ένα εγκληματικό βόθρο» που αξίζει στρατιωτική επέμβαση και στη συνέχεια φαντάστηκε τον Τραμπ εξοπλισμένο με μια «επιστημονική συσκευή» που μετρά αποκλειστικά τον βαθμό κολακείας προς το πρόσωπό του. Αν αυτός ο δείκτης πέσει χαμηλά, αστειεύτηκε, η FCC πρέπει αμέσως να κινητοποιηθεί για να μπλοκάρει τεράστιες συγχωνεύσεις δικτύων δισεκατομμυρίων, αναφερόμενος στην ακύρωση του σόου του Τζίμι Κίμελ.

Αν και δεν σχολίασε άμεσα τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Στιούαρτ πέταξε συνεχείς αιχμές για την ελευθερία του λόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπενθυμίζοντας ότι οι σημερινές πολιτικές πιέσεις απειλούν να αναμορφώσουν ριζικά το τηλεοπτικό τοπίο.

Πίσω από τη σάτιρα κρύβεται ένα σαφές μήνυμα: η αναστολή της εκπομπής του Κίμελ και οι πιέσεις στα ΜΜΕ ανοίγουν, σύμφωνα με τον Στιούαρτ, μια περίοδο όπου η ίδια η κωμωδία μετατρέπεται σε πεδίο αντίστασης.

