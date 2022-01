Εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ χωρίς προειδοποίηση κατά των διαδηλωτών έδωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ, αποκαλώντας τους «οπλισμένους συμμορίτες που προκαλούν ταραχές» ενώ απέρριψε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μαζί τους, σε τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε σήμερα.

«Έδωσα εντολή στις δυνάμεις της τάξης και στον στρατό να ανοίγουν πυρ χωρίς προειδοποίηση», δήλωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν στο διάγγελμά του και πρόσθεσε ότι οι «τρομοκράτες συνεχίζουν να προκαλούν ζημιές σε αγαθά» και να «χρησιμοποιούν όπλα κατά των πολιτών».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «παράλογα» τα αιτήματα, κυρίως από το εξωτερικό, για διαπραγματεύσεις με τους διαδηλωτές για την εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης στην κρίση, λέγοντας: «Τι είδους διαπραγματεύσεις μπορεί να έχει κανείς με εγκληματίες, με δολοφόνους; Έχουμε να κάνουμε με ένοπλους και εκπαιδευμένους συμμορίτες (…) Πρέπει να καταστραφούν και αυτό θα γίνει σύντομα».

«Σαφές σχέδιο επίθεσης»

Κάνοντας λόγο για «εξειδικευμένους δολιοφθορείς», ο Τοκάγεφ δήλωσε στο διάγγελμά του πως «20.000 συμμορίτες» επιτέθηκαν στην Αλμάτι, την μεγαλύτερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα του Καζακστάν, όπου οι ταραχές που ξέσπασαν ήταν οι πιο χαοτικές και πιο βίαιες.

Αυτοί είχαν «σαφές σχέδιο επίθεσης, καλά συντονισμένες ενέργειες και υψηλό βαθμό προετοιμασίας για μάχη», συνέχισε ο Τοκάγεφ και υπογράμμισε μετέπειτα πως «τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και κάποια άτομα στο εξωτερικό παίζουν τον ρόλο του υποκινητή» αυτής της κρίσης.

«Η αντιτρομοκρατική επιχείρηση συνεχίζεται, οι μαχητές δεν έχουν καταθέσει τα όπλα. Αυτοί που δεν παραδίδονται θα εξαλειφθούν», σημείωσε επίσης, αναγνωρίζοντας ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να αντληθούν τα διδάγματα από αυτήν την τραγωδία».

Πρωτοφανείς ταραχές

Το Καζακστάν, η μεγαλύτερη χώρα της κεντρικής Ασίας, έχει βυθιστεί στο χάος μετά κύμα διαμαρτυριών που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην επαρχία έπειτα από αύξηση των τιμών των καυσίμων προτού εξαπλωθεί σε άλλες πόλεις και κυρίως στην Αλμάτι, όπου οι διαδηλώσεις εκτραχύνθηκαν με το ξέσπασμα χαοτικών και φονικών επεισοδίων.

Απόσπασμα δυνάμεων από τη Ρωσία κι άλλες συμμαχικές χώρες της Μόσχας έφτασε χθες, Πέμπτη, στο Καζακστάν για να υποστηρίξει τις αρχές της χώρας, προστατεύοντας τα στρατηγικής σημασίας κτίρια και προσφέροντας υποστήριξη στις δυνάμεις της τάξης.

In #Kazakhstan, thousands flocked to the streets to protest rising fuel prices & a collapsing economy. Hours later, the Kazakh govt resigned. Take a look.pic.twitter.com/ys8UFkYr6M — Steve Hanke (@steve_hanke) January 5, 2022

Ο Τοκάγεφ θέλησε σήμερα να «ευχαριστήσει ιδιαιτέρως» τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την αποστολή αυτής της στρατιωτικής δύναμης. «Ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα, και κυρίως με φιλικό τρόπο, στο αίτημά μου», είπε.

Εκτός του Πούτιν, ο πρόεδρος του Καζακστάν ευχαρίστησε επίσης τους ηγέτες της Κίνας, του Ουζμπεκιστάν και της Τουρκίας για τη βοήθειά τους.

Επίσης πρόσθεσε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις που εστάλησαν από τη Ρωσία και γειτονικά κράτη έφτασαν στη χώρα κατόπιν αιτήματος του Καζακστάν και βρίσκονται εκεί σε προσωρινή βάση για να εγγυηθούν την ασφάλεια.

NOW – Citizens in #Kazakhstan detain military personnel as violent anti-government protests continue to roil the country.pic.twitter.com/MfzpKNPsA8 — Disclose.tv (@disclosetv) January 5, 2022

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε γιατί το κράτος «κοιμόταν ενώ προετοιμάζονταν υπογείως τρομοκρατικές επιθέσεις, μυστικοί πυρήνες μαχητών», κατέληξε ο Τοκάγεφ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ