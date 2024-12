Καζακστάν: Επιμένουν οι Αζέροι ότι το αεροπλάνο έπεσε από ρωσικά πυρά – «Πουλιά ήταν» λένε οι Ρώσοι

Από το αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S της Ρωσίας φαίνεται πως χτυπήθηκε το αεροπλάνο από το Αζερμπαϊτζάν που έπεσε στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, με αποτέλεσμα 38 άνθρωποι να σκοτωθούν. Ωστόσο, οι Ρώσοι αρνούνται κάθε κατηγορία και υποστηρίζουν ότι πουλιά βρίσκονται πίσω από την πτώση του αεροσκάφους.

Το βραζιλιάνικης κατασκευής επιβατικό αεροπλάνο Embraer συνετρίβη τα Χριστούγεννα (25.12.2024) κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν. Ο πιλότος προσπάθησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση και έτσι κατάφεραν να σωθούν 29 από τους 67 επιβαίνοντες.

Η Βραζιλία στέλνει ερευνητές να συμμετάσχουν στην έρευνα που θα διαπιστώσει τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους. Οι Βραζιλιάνοι ερευνητές θα «παράσχουν τεχνική υποστήριξη» στην έρευνα που διεξάγεται από τις αρχές του Καζακστάν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες που είναι γνωστοί σε όλη τη βιομηχανία με τη νομική τους ονομασία ως «Annex 13», τόνισε η Πολεμική Αεροπορία.

Αζέρικες πηγές επιμένουν ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας. Σε φωτογραφίες από τη συντριβή φαίνονται ξεκάθαρα τρύπες στην άτρακτο.

Οι τηλεπικοινωνίες του διακόπηκαν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών ενώ πλησίαζε στο Γκρόζνι. «Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έγινε επίτηδες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, το Μπακού αναμένει από τη ρωσική πλευρά να παραδεχτεί την κατάρριψη του αζέρικου αεροσκάφους», πρόσθεσε μια από τις πηγές στο Reuters.

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λάθος να γίνονται εικασίες, προτού καταλήξει στο πόρισμά της, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι πριν από τη συντριβή το αεροπλάνο δέχτηκε επίθεση από σμήνος πουλιών.

